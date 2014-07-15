Поломойно-всасывающая машина BR 35/12 C Bp Pack
Исключительно маневренная и компактная аккумуляторная поломойно-всасывающая машина с баком на 12 литров, с роликовой поворотной щеточной головой и быстрозарядной литий-ионной батареей. Технология управление поворота щеточной головки в обе стороны (KART) обеспечивает комфортную уборку вдоль стен и в углах, а также возможность уборки при движении назад. Батарея допускает любую промежуточную или частичную зарядку.
Компактная поломойно-всасывающая машина BR 35/12 C Bp Pack сочетает в себе - легкую машину, с надежной литий-ионной батареей и уникальной технологией поворота щеточной головки с роликовой щеткой (KART). Машина незаменима для влажной уборки твердых и эластичных напольных покрытий на объектах коммерческой недвижимости площадью до 1500 кв. м. Технология управление поворота щеточной головки в обе стороны обеспечивает комфортную уборку вдоль стен и в углах, а также возможность уборки при движении назад. Рулевая штанга регулируется по высоте. Данная машина эффективно сочетает функции влажной уборки и подметания. Щетка может быть заменена в кратчайшее время без использования дополнительных инструментов. Литий-ионная батарея быстро заряжается, не требует никакого обслуживания и по сроку службы в 3 раза дольше обычных батарей. Батарея допускает любую промежуточную или частичную зарядку. Режим eco!efficiency обеспечивает машине увеличение времени работы до 40% и оптимален для уборки в местах с имеющих ограничение по уровню шума.
Особенности и преимущества
Технология KART: управление путем поворота щеточной головки на угол до 200° в обе стороны для легкого маневрирования.Чрезвычайная маневренность и эффективность – идеально подходит для загроможденных поверхностей Щетка всегда расположена поперек направления движения. Крепкая всасывающая балка из алюминия надежно всасывает воду в каждом углу. При необходимости чистка и уборка пылесосом также может выполняться задним ходом.
Комплектация включает в себя высокоэффективный литий-ионный аккумуляторПолностью необслуживаемое устройство, несмотря на срок службы, в три раза больший, чем у традиционных аккумуляторных батарей. При необходимости также возможна промежуточная или частичная зарядка. Быстрая зарядка (полная зарядка за 3 часа, половинная – за 1 час).
Энергосберегающий режим eco!efficiencyОбеспечивает экономию ресурсов и продление времени непрерывной работы (до 50 %). На 40 % меньший уровень шума. Сокращение выбросов CO₂.
Компактное устройство
- Аппарат может отъезжать от стен под углом 90°.
- В устройстве нет выступающих частей; легкость управления.
Очень малый вес машины
- На 35 % легче сопоставимых машин.
- Можно легко переносить по ступенькам, через пороги и по лестницам.
- Упрощенная транспортировка в автомобилях.
Ручка полностью складывается
- Компактное хранение.
- Возможность перевозки в компактных автомобилях.
Регулируемая по высоте рулевая штанга
- Эргономичность регулировки по росту оператора.
Комплектация включает в себя высокоэффективное встроенное зарядное устройство
- Зарядное устройство всегда доступно; зарядка всегда возможна.
- Полная зарядка занимает 3 часа, половинная зарядка – 1 час. Промежуточные зарядки возможны в любое время.
- Зарядное устройство отключается автоматически. Во время работы в дежурном режиме энергия не расходуется.
Роликовая технология
- Высокое давление прижима щетки для удаления устойчивых загрязнений.
- Высокая эффективность на шероховатых напольных покрытиях и при чистке в щелях.
- Равномерный результат чистки.
С функцией подметания
- Эффективно подметает, моет и пылесосит в одном цикле.
- Собирает мелкие мусор, деревянные щепки и другие мелкие предметы.
- Для оптимальной работы алюминиевой всасывающей балки.
Спецификации
Технические характеристики
|Тип привода
|Батарея
|Привод ходовой части
|Привод за счет вращения щетки
|Рабочая ширина щеток (мм)
|350
|Ширина всасывающей балки (мм)
|450
|Объем баков для чистой / грязной воды (л)
|12 / 12
|Теор. производительность по площади (м²/ч)
|1400
|Практ. производительность по площади (м²/ч)
|1050
|Тип батареи
|Литий-Ион
|Батарея (В/Ач)
|25,2 / 21
|Время работы от комплекта батареек (ч)
|макс. 1,5
|Время заряда батареи (ч)
|прим. 2,7
|Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц)
|220 - 240 / 50 - 60
|Частота вращения щетки (об/мин)
|700 - 1500
|Давление прижима щетки (г/см²/кг)
|80 - 150 / 6 - 12
|Ширина разворота (мм)
|1050
|Расход воды (л/мин)
|1
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|макс. 65
|Потребляемая мощность (Вт)
|500
|Цвет
|антрацит
|Полная нормативная масса (кг)
|48
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|36
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|890 x 420 x 1090
Scope of supply
- Вращающаяся щетка: 1 шт.
- Батарея и зарядное устройство включены в комплект
- Колеса для транспортировки
- Всасывающая балка, прямая: 1 шт.
Оснащение
- Система 2 резервуаров
- Изменяемое давление прижима
Видео
Принадлежности
Чистящие средства
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.