Поломойно-всасывающая машина BR 35/12 C Bp Pack

Исключительно маневренная и компактная аккумуляторная поломойно-всасывающая машина с баком на 12 литров, с роликовой поворотной щеточной головой и быстрозарядной литий-ионной батареей. Технология управление поворота щеточной головки в обе стороны (KART) обеспечивает комфортную уборку вдоль стен и в углах, а также возможность уборки при движении назад. Батарея допускает любую промежуточную или частичную зарядку.

Компактная поломойно-всасывающая машина BR 35/12 C Bp Pack сочетает в себе - легкую машину, с надежной литий-ионной батареей и уникальной технологией поворота щеточной головки с роликовой щеткой (KART). Машина незаменима для влажной уборки твердых и эластичных напольных покрытий на объектах коммерческой недвижимости площадью до 1500 кв. м. Технология управление поворота щеточной головки в обе стороны обеспечивает комфортную уборку вдоль стен и в углах, а также возможность уборки при движении назад. Рулевая штанга регулируется по высоте. Данная машина эффективно сочетает функции влажной уборки и подметания. Щетка может быть заменена в кратчайшее время без использования дополнительных инструментов. Литий-ионная батарея быстро заряжается, не требует никакого обслуживания и по сроку службы в 3 раза дольше обычных батарей. Батарея допускает любую промежуточную или частичную зарядку. Режим eco!efficiency обеспечивает машине увеличение времени работы до 40% и оптимален для уборки в местах с имеющих ограничение по уровню шума.

Особенности и преимущества
Поломойно-всасывающая машина BR 35/12 C Bp Pack: Технология KART: управление путем поворота щеточной головки на угол до 200° в обе стороны для легкого маневрирования.
Чрезвычайная маневренность и эффективность – идеально подходит для загроможденных поверхностей Щетка всегда расположена поперек направления движения. Крепкая всасывающая балка из алюминия надежно всасывает воду в каждом углу. При необходимости чистка и уборка пылесосом также может выполняться задним ходом.
Поломойно-всасывающая машина BR 35/12 C Bp Pack: Комплектация включает в себя высокоэффективный литий-ионный аккумулятор
Полностью необслуживаемое устройство, несмотря на срок службы, в три раза больший, чем у традиционных аккумуляторных батарей. При необходимости также возможна промежуточная или частичная зарядка. Быстрая зарядка (полная зарядка за 3 часа, половинная – за 1 час).
Поломойно-всасывающая машина BR 35/12 C Bp Pack: Энергосберегающий режим eco!efficiency
Обеспечивает экономию ресурсов и продление времени непрерывной работы (до 50 %). На 40 % меньший уровень шума. Сокращение выбросов CO₂.
Компактное устройство
  • Аппарат может отъезжать от стен под углом 90°.
  • В устройстве нет выступающих частей; легкость управления.
Очень малый вес машины
  • На 35 % легче сопоставимых машин.
  • Можно легко переносить по ступенькам, через пороги и по лестницам.
  • Упрощенная транспортировка в автомобилях.
Ручка полностью складывается
  • Компактное хранение.
  • Возможность перевозки в компактных автомобилях.
Регулируемая по высоте рулевая штанга
  • Эргономичность регулировки по росту оператора.
Комплектация включает в себя высокоэффективное встроенное зарядное устройство
  • Зарядное устройство всегда доступно; зарядка всегда возможна.
  • Полная зарядка занимает 3 часа, половинная зарядка – 1 час. Промежуточные зарядки возможны в любое время.
  • Зарядное устройство отключается автоматически. Во время работы в дежурном режиме энергия не расходуется.
Роликовая технология
  • Высокое давление прижима щетки для удаления устойчивых загрязнений.
  • Высокая эффективность на шероховатых напольных покрытиях и при чистке в щелях.
  • Равномерный результат чистки.
С функцией подметания
  • Эффективно подметает, моет и пылесосит в одном цикле.
  • Собирает мелкие мусор, деревянные щепки и другие мелкие предметы.
  • Для оптимальной работы алюминиевой всасывающей балки.
Спецификации

Технические характеристики

Тип привода Батарея
Привод ходовой части Привод за счет вращения щетки
Рабочая ширина щеток (мм) 350
Ширина всасывающей балки (мм) 450
Объем баков для чистой / грязной воды (л) 12 / 12
Теор. производительность по площади (м²/ч) 1400
Практ. производительность по площади (м²/ч) 1050
Тип батареи Литий-Ион
Батарея (В/Ач) 25,2 / 21
Время работы от комплекта батареек (ч) макс. 1,5
Время заряда батареи (ч) прим. 2,7
Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц) 220 - 240 / 50 - 60
Частота вращения щетки (об/мин) 700 - 1500
Давление прижима щетки (г/см²/кг) 80 - 150 / 6 - 12
Ширина разворота (мм) 1050
Расход воды (л/мин) 1
Уровень звукового давления (дБ(А)) макс. 65
Потребляемая мощность (Вт) 500
Цвет антрацит
Полная нормативная масса (кг) 48
Масса (без принадлежностей) (кг) 36
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 890 x 420 x 1090

Scope of supply

  • Вращающаяся щетка: 1 шт.
  • Батарея и зарядное устройство включены в комплект
  • Колеса для транспортировки
  • Всасывающая балка, прямая: 1 шт.

Оснащение

  • Система 2 резервуаров
  • Изменяемое давление прижима
Видео

Принадлежности
Чистящие средства
Оригинальные запасные части

Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.

Представительство Керхер в Азербайджане.

ООО "Керхер"

AZ1010, Баку, ул.г. Баку, ул. 28 мая 120

Режим работы: ПН-ПТ 9:00-18:00

Продажи Проф. решений: +994 50 251 88 84 

Интернет-магазин: https://karchershop.az
info@kaerchershop.az
+994 50 251 88 86

Техника Керхер
Условия приобретения товара
