Чистота и порядок на каждом шагу

Магазины созданы для покупателей. И покупатели вправе рассчитывать на то, чтобы все вокруг сияло чистотой и ничто им не мешало. Поэтому техника, используемая для уборки в магазинах, обязана удовлетворять ряду специальных требований: она должна быть тихой, не бросающейся в глаза, удобной в транспортировке, эргономичной и пригодной для применения в стесненных условиях. Оборудование Kärcher обладает всеми перечисленными свойствами, которые к тому же значительно облегчают персоналу работу с ним.