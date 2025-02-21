Поломойно-всасывающая машина BD 43/25 C Classic Bp

Аккумуляторная поломоечная машина BD 43/25 C Bp с баком на 25 литров, с дисковой щёткой и производительностью от 900 до 1700 м2/час.

Компактная, мобильная, тихая и простая в управлении: это главные и превосходные особенности BD 43/25 C Bp - аккумуляторной машины с дисковой технологией щеточного узла шириной 43 см и 25 литровыми баками чистой/грязной воды, которые легко промывать. Эта машина идеальна для небольших и довольно стесненных площадей, проста в управлении и обеспечивает превосходный обзор рабочей зоны для уборки. В основном применяется для решения регулярных задач поддерживающей уборки. Машина оснащена электромагнитным клапаном, который автоматически отключает подачу воды при отпускании предохранительного выключателя. BD 43/25 C имеет концепцию управления EASY!Operation, где все органы управления наглядно выделены желтым цветом, что позволяет быстро освоить машину даже не обученному персоналу. BD 43/25 C оптимальна для эффективной поддерживающей и генеральной уборки площадей до 1700 м2. V-образная балка 900 мм с регулятором прижима и уровнем уже входит в комплект поставки. Аккумуляторные батареи заказываются отдельно. Машина может быть оснащена гелевыми или литиевыми АКБ. Размеры машины позволяют проезжать через двери и перемещать ее даже на небольшом лифте.

Особенности и преимущества
Поломойно-всасывающая машина BD 43/25 C Classic Bp: Крепкие и прочные органы управления
Крепкие и прочные органы управления
Разработано для ежедневного применения Прочная, крепкая и надежная машина
Поломойно-всасывающая машина BD 43/25 C Classic Bp: Простота управления (система EASY)
Простота управления (система EASY)
Наглядная панель управления с очевидной символикой. Электромагнитный клапан автоматически отключает подачу воды при отпускании предохранительного выключателя. Ряд выделенных желтым цветом элементов управления обеспечивают простоту эксплуатации
Поломойно-всасывающая машина BD 43/25 C Classic Bp: Малая и компактная машина
Малая и компактная машина
Высокая мобильность и маневренность. Хороший обзор рабочей зоны
Большой отсек для батарей для всех стандартных типов батарей
  • Простой доступ к отсеку батарей для их замены
  • Также походит для работы в несколько смен
Система Home Base
  • Опции для установки крючков, ящика для ручного инвентаря, мопа и т.п.
  • Дополнительные инвентарь для уборки может быть перевозиться на корпусе машины
Бюджетная и простая модель 25 и 35 литрового класса
  • Отличное соотношение цена-производительность
  • Сокращено до наиболее основных функций
Желтые, хорошо заметные элементы управления
  • Элементы управления выделенные желтым упрощают работу и сокращают время обучения
Прямая или изогнутая балки доступны
  • Возможность оптимальной адаптации к существующим особенностям пола.
Спецификации

Технические характеристики

Тип привода Батарея
Привод ходовой части Привод за счет вращения щетки
Рабочая ширина щеток (мм) 430
Ширина всасывающей балки (мм) 750
Объем баков для чистой / грязной воды (л) 25 / 25
Теор. производительность по площади (м²/ч) 1720
Практ. производительность по площади (м²/ч) 1250
Батарея (В) 24
Время работы от комплекта батареек (ч) макс. 2
Частота вращения щетки (об/мин) 180
Давление прижима щетки (г/см²/кг) 30 - 40 / 22,5 - 28
Расход воды (л/мин) макс. 2,7
Потребляемая мощность (Вт) 1100
Цвет антрацит
Масса (без принадлежностей) (кг) 44
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 1135 x 520 x 1025

Scope of supply

  • Дисковая щетка: 1 шт.
  • V-образная всасывающая балка

Оснащение

  • Система 2 резервуаров
Поломойно-всасывающая машина BD 43/25 C Classic Bp

Видео

Принадлежности
Чистящие средства
Подписывайтесь!
  • SSL Secured
Представительство Керхер в Азербайджане.

ООО "Керхер"

AZ1010, Баку, ул.г. Баку, ул. 28 мая 120

Режим работы: ПН-ПТ 9:00-18:00

Продажи Проф. решений: +994 50 251 88 84 

Интернет-магазин: https://karchershop.az
info@kaerchershop.az
+994 50 251 88 86

Техника Керхер
Условия приобретения товара
© 2025