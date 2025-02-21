Компактная, мобильная, тихая и простая в управлении: это главные и превосходные особенности BD 43/25 C Bp - аккумуляторной машины с дисковой технологией щеточного узла шириной 43 см и 25 литровыми баками чистой/грязной воды, которые легко промывать. Эта машина идеальна для небольших и довольно стесненных площадей, проста в управлении и обеспечивает превосходный обзор рабочей зоны для уборки. В основном применяется для решения регулярных задач поддерживающей уборки. Машина оснащена электромагнитным клапаном, который автоматически отключает подачу воды при отпускании предохранительного выключателя. BD 43/25 C имеет концепцию управления EASY!Operation, где все органы управления наглядно выделены желтым цветом, что позволяет быстро освоить машину даже не обученному персоналу. BD 43/25 C оптимальна для эффективной поддерживающей и генеральной уборки площадей до 1700 м2. V-образная балка 900 мм с регулятором прижима и уровнем уже входит в комплект поставки. Аккумуляторные батареи заказываются отдельно. Машина может быть оснащена гелевыми или литиевыми АКБ. Размеры машины позволяют проезжать через двери и перемещать ее даже на небольшом лифте.