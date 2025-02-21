Пылесос сухой уборки T 10/1
Мощный, компактный и очень надежный пылесос сухой уборки T 10/1 был разработан специально в расчете на высокие запросы гостиниц, ресторанов и магазинов, а также клининговых компаний.
При потребляемой мощности 700 Вт наш пылесос сухой уборки T 10/1 создает разрежение 22 кПа, достаточное для удовлетворения высоких требований к качеству уборки, предъявляемых клининговыми компаниями и владельцами гостиниц, магазинов и предприятий общественного питания. Этот аппарат впечатляет также высокой эргономичностью, обеспечиваемой удобным коленом с защелкой для фиксации принадлежностей, возможностью плавной регулировки силы всасывания и большим ножным выключателем, позволяющим обойтись без частых наклонов и на протяжении долгого времени работать без переутомления. Всасывающий шланг длиной 2,5 м и шасси с 2 большими колесами и 2 поворотными роликами обеспечивают удобство выполнения работ и перемещения пылесоса. При этом отбойник по периметру ударопрочного 10-литрового мусоросборника надежно защищает мебель и другие предметы обстановки от повреждений. Удачную общую концепцию аппарата дополняет входящий в стандартную комплектацию фильтр-мешок из нетканого материала, вмещающий примерно вдвое больше пыли, чем обычный бумажный фильтр-мешок.
Особенности и преимущества
Больше мощностиАппарат комплектуется фильтр-мешком из нетканого материала, вмещающим гораздо больше пыли, чем обычные бумажные фильтр-мешки.
С/без мешка для сбора пылиБольшой стационарный основной фильтр из допускающего промывку нейлона отличается высокой прочностью и позволяет в течение некоторого времени обходиться без фильтр-мешка.
Держатели для принадлежностейДержатели для принадлежностей интегрированы в отбойник больших размеров.
Педальный выключатель для дополнительного удобства
- Не нужно наклоняться.
Спецификации
Технические характеристики
|Параметры электросети (В/Гц)
|220 - 240 / 50 - 60
|Разрежение (мбар/кПа)
|220 / 22
|Расход воздуха (л/с)
|43
|Номинальная мощность (Вт)
|700
|Объем мусоросборника (л)
|10
|Материал мусоросборника
|пластмасса
|Номин. диаметр принадлежностей ( )
|DN 35
|Длина кабеля (м)
|10
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|57
|Цвет
|антрацит
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|6,3
|Масса (с упаковкой) (кг)
|9
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|355 x 310 x 385
Scope of supply
- Длина всасывающего шланга: 2 м
- Колено: Антистатическое, с регулятором подсоса воздуха
- Количество удлинительных трубок: 2 шт.
- Длина удлинительных трубок: 505 мм
- Материал удлинительных трубок: Сталь, хромированная
- Переключаемая насадка для пола
- Количество фильтр-мешков: 1 шт.
- Материал фильтр-мешков: из нетканого материала
- Фильтр защиты электродвигателя
- Стационарный корзинный фильтр: нейлон
Оснащение
- Материал мусоросборника: пластмасса
Видео
Области применения
- Разработан специально в расчете на потребности гостиниц, ресторанов, магазинов и клининговых компаний
- Для тщательной очистки любых напольных покрытий – от твердых до ковровых
Принадлежности
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.