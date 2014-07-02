Моющий пылесос Puzzi 30/4
Профессиональный ковромоечный экстрактор Puzzi 30/4. Реализован на основе новой вертикальной концепции с инновационной насадкой для пола. Сочетает в себе мобильность и высокую производительность. Отличается низким уровнем шума, эргономичным и простым управлением. Модель незаменима для глубокой чистки всех видов ковровых покрытий и текстильной обивки мягкой мебели. Ключевые преимущества -Инновационная насадка для пола Насадка имеет подвижную всасывающую планку на шарнирах Эффективный сбор влаги под любым углом и в труднодоступных местах Большая рабочая ширина 350 мм и длиный всасывающий шланг - 4 м -Повышенная производительность Мощная всасывающая турбина Puzzi гарантирует низкую остаточную влажность Выигрыш времени до 63% в сравнении с конкурентыми аналогами Возможность быстрого возобновления хождения по ковру -Комфорт и эргономика Рукоятка обеспечивает работу в удобной позе Практичный съемный бак для грязной воды в виде ведерка Прозрачное окошко крышки бака грязной воды для контроля уровня пены -Широкие возможности Интегрированная штепсельная розетка для моечной головки PW 30/1 Большой ассортимент аксессуаров для решения специальных задач Низкий уровень шума и указатель уровня чистой воды
Особенности и преимущества
Штепсельная розетка для PW 30/1Благодаря встроенной штепсельной розетки для подключения PW 30/1 дополнительный источник питания не требуется. Когда штепсельная розетка не используется, она надежно защищена автоматически закрывающейся крышкой. Электрическая моющая насадка PW 30/1 увеличивает производительность пылесоса, очищает и поднимает ворс.
Съемный бак для грязной водыРучка бака для грязной воды находится снаружи чтобы не испачкаться. Съемный бак для грязной воды легко опустошить, с его помощью можно наполнить внутренний бак для чистой воды. Краткая инструкция на обратной стороне бака для грязной воды доступно объясняет процесс эксплуатации пылесоса.
Очень тихая работаУровень шума аппарата Puzzi 30/4 составляет лишь 66 дБ(А). Благодаря низкому уровню шума пылесосом можно пользоваться в рабочее время и отелях. Низкий уровень шума снижает утомляемость оператора и позволяет делать меньше перерывов в работе.
Вместительные баки для воды
- Даже с полным баком чистой воды (30 л) пылесос можно транспортировать в горизонтальном (лежачем) положении.
- Встроенный указатель уровня чистой воды позволяет оператору следить за уровнем воды.
- Фильтр в баке чистой воды защимщает компоненты пылесоса и может быть извлечен без помощи специальных инструментов для очистки.
Интуитивно-понятное управление благодаря системе EASY
- Легкий выбор режимов (ВЫКЛ, разбрызгивание, всасывание, разбрызгивание со всасыванием) при помощи поворотного переключателя.
- Интуитивно-понятные значки упрощают использование.
- Удобное расположение поворотного переключателя с верхней стороны аппарата.
Эргономичная вертикальная конструкция
- Работа без переутомления и с экономией времени благодаря продуманной концепции аппарата.
- Удобство транспортировки благодаря специальной геометрии бака и наличию ручки.
Большие колеса
- Благодаря большим колесам Puzzi 30/4 легко маневрирует даже при полном баке.
- Колеса диаметром 30 см с легким ходом.
Спецификации
Технические характеристики
|Макс. производительность по площади (м²/ч)
|60 - 75
|Расход воздуха (л/с)
|74
|Разрежение (мбар/кПа)
|254 / 25,4
|Расход моющего раствора (л/мин)
|3
|Давление распыла (бар)
|4
|Объем баков для чистой / грязной воды (л)
|30 / 15
|Мощность турбины (Вт)
|1200
|Мощность насоса (Вт)
|70
|Параметры электросети (В/Гц)
|220 - 240 / 50 - 60
|Длина кабеля (м)
|15
|Цвет
|антрацит
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|26
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|580 x 460 x 930
Scope of supply
- Штепсельная розетка для моечной головки: PW 30/1
- Всасывающий шланг с подводкой воды: 4 м
- Насадка для пола: 350 мм
- Пистолет с подводкой воды
- Дуговая рукоятка для удлинительной трубки
- Удлинительная трубка с подводкой воды: 1 шт., 700 мм, из нержавеющей стали
Оснащение
- Мундштук сопла: Насадка для пола, желтый
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме.