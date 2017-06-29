Как связать пистолет с аппаратом Full Control Plus

Прежде чем начать использование новой минимойки высокого давления Керхер Full Control Plus необходимо связать пистолет с аппаратом.

Видео инструкция

Наша короткая видеоинструкция по соединению пистолета высокого давления с аппаратом.

Full Control Plus Icon 1

Шаг 1

Вставьте вилку в розетку. Режим соединения активируется и будет активен в течение 60 сек.

Full Control Plus Icon 2

Шаг 2

Нажмите кнопки + и - на пистолете высокого давления одновременно и держите зажатыми в течение 5 секунд, пока иконка сигнала не начнет мигать.

Full Control Plus Icon 3

Шаг 3

Как только пистолет будет успешно подключен к минимойке, на дисплее пистолета появится уровень давления.

В случае, если с первого раза соединение не удалось, повторите шаги, описанные выше. Важно: вилку аппарата высокого давления необходимо вынуть и снова втсавить в розетку.

Подписывайтесь!
  • SSL Secured
Представительство Керхер в Азербайджане.

ООО "Керхер"

AZ1010, Баку, ул.г. Баку, ул. 28 мая 120

Режим работы: ПН-ПТ 9:00-18:00

Продажи Проф. решений: +994 50 251 88 84 

Интернет-магазин: https://karchershop.az
info@kaerchershop.az
+994 50 251 88 86

Техника Керхер
Условия приобретения товара
© 2025