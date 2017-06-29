Как связать пистолет с аппаратом Full Control Plus

Шаг 3

Как только пистолет будет успешно подключен к минимойке, на дисплее пистолета появится уровень давления.

В случае, если с первого раза соединение не удалось, повторите шаги, описанные выше. Важно: вилку аппарата высокого давления необходимо вынуть и снова втсавить в розетку.