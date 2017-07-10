Минимойки с забором воды из емкости

Мойки высокого давления

Для эффективного и быстрого удаления загрянений применяются мойки с забором воды из емкости. Для работы без подключения к водопроводу применяется специальный всасывающий шланг. Аппараты могут функционировать благодаря хозяйственной воде за счет чего существенно сокращаются затраты на водоснабжение и экономятся природные ресурсы. За счет независимости от водопровода обеспечивается расширение радиуса действия и функциональных возможностей.

Мойка Керхер с забором воды из емкости является оптимальным выбором для очистки:

  • транспортных средств;
  • садовых дорожек и ограждений;
  • поверхностей большой площади (террасы);
  • садового и хозяйственного инвентаря и инструмента;
  • уличной мебели;
  • наружных лестниц;
  • плавательных бассейнов;
  • разных объектов на приусадебном участке.

Достоинства бытовых устройств

В мойках высокого давления серии Full Control Plus предусматривается удобный регулятор ступеней давления и подачи моющего средства. Необходимая информация для работы с агрегатом отображается на LCD дисплее. Модели с увеличенной длиной шланга характеризуются расширенным радиусом действия. За счет богатой комплектации существенно улучшается удобство использование техники и экономится время при устранении загрязнений, что будет полезным в случае проведения частой уборки.

К достоинствам бытовых минимоек высокого давления с забором воды из емкости относят:

  • хорошую производительность;
  • продолжительный срок службы;
  • простоту в обращении;
  • прочный шланг;
  • мощный и надежный аксиальный мотор;
  • экономичный расход воды;
  • эффективное устранение загрязнений;
  • наличие эргономичной рукоятки для переноски;
  • износостойкие колеса для легкого перемещения устройства.

Обратившись в магазин или представительство компании Керхер, которые находятся во многих городах России, вы сможете купить мойки с забором воды из емкости с великолепными техническими характеристиками, позволяющими с максимальным удобством и эффективностью очищать разные поверхности и поддерживать чистоту.

