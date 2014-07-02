Уборка на стройплощадках или сельскохозяйственных предприятиях – сложная работа. Как раз для ее выполнения созданы наши аппараты высокого давления с подогревом воды среднего класса в разных вариантах исполнения. Превосходно оснащенные и особенно эргономичные или исключительно надежные и простые в обращении – выберите то, что необходимо вам. В любом случае гарантируются высокое качество и превосходные параметры производительности: макс. давление 210 бар и расход воды 1000 л/ч.