АППАРАТЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ С ПОДОГРЕВОМ ВОДЫ

При равном давлении чистка горячей водой обеспечивает еще лучшие результаты. Аппараты высокого давления Керхер с подогревом воды впечатляют самой современной техникой и максимальным удобством управления.

Kärcher Аппараты высокого давления с подогревом воды среднего класса

Аппараты высокого давления с подогревом воды среднего класса

Уборка на стройплощадках или сельскохозяйственных предприятиях – сложная работа. Как раз для ее выполнения созданы наши аппараты высокого давления с подогревом воды среднего класса в разных вариантах исполнения. Превосходно оснащенные и особенно эргономичные или исключительно надежные и простые в обращении – выберите то, что необходимо вам. В любом случае гарантируются высокое качество и превосходные параметры производительности: макс. давление 210 бар и расход воды 1000 л/ч.

Kärcher Вертикальные аппараты

Вертикальные аппараты

Эти мощные и надежные аппараты отличаются высочайшей мобильностью и удобством транспортировки, благодаря чему они являются превосходным экономичным решением для небольших предприятий и авторемонтных мастерских, а также для клининговых компаний.

Kärcher С двигателем внутреннего сгорания

С двигателем внутреннего сгорания

Аппараты высокого давления, приводимые в действие двигателями внутреннего сгорания (в т. ч. способными работать на дизельном биотопливе), обеспечивают выполнение уборочных работ в любых местах, не позволяющих подключиться к электросети.

