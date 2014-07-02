Аппараты высокого давления без подогрева воды



Для борьбы с загрязнениями на различных поверхностях используется оборудование с функцией подачи воды под высоким давлением. Данное решение для борьбы с грязью задействуется для мойки транспортных средств, строительной техники и прицепов. Благодаря работе аппаратов высокого давления удается избавиться даже от стойкой и въевшейся грязи.

Разновидности аппаратов высокого давления

Аппарат высокого давления без подогрева воды – это профессиональное уборочное оборудование, которое может использоваться как в частных целях, так и для оснащения станций по чистке транспортных средств. Техника выпускается в нескольких модификациях:

В виде моек супер-класса, предназначенных для чистки больших поверхностей (строительные площадки, стены и конструкции, отличаются максимально высокой мощностью среди прочих классов);

В виде аппаратов среднего класса (со достаточно высокими характеристиками, также рассчитанные на длительный срок службы);

В виде моек компакт-класса (аппараты с малыми габаритами, имеют достаточные для своих задач характеристики и рассчитаны на периодическое использование в мастерских или небольших сервисах);

В виде портативных устройств (могут переноситься на расстояние, имеют небольшую массу и малые габариты).

Технические особенности и преимущества

Аппараты без подогрева воды предназначены для очистки от грязи и пыли транспортных средств, отличаются широким спектром различных аксессуаров и опций. Аппараты в зависимости от модификации работают на различных видах топлива – бензин, дизель или электрическая энергия. Также аппараты высокого давления без подогрева воды позволяют проводить чистку напольных покрытий, тротуаров и мостовых сооружений.

Аппараты высокого давления без нагрева воды направлены на борьбу с пылью и грязью, подходят для сбивания с тротуаров и дорожек сухой листвы и веток. Аппарат без подогрева воды обеспечивает экономный расход воды и может использоваться вместе с накопителем воды, который и позволяет не зависеть от постоянного источника ее подачи, эффективно устранять загрязнения.

Профессиональные АВД используются в качестве универсальных аппаратов, могут применяться для обслуживания транспорта, уборки гаражных боксов и других объектов. Для повышения эффективности применения аппаратов может использоваться подключение аппарата к источнику горячего водоснабжения.