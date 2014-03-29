iSolar от Kärcher: системное решение для чистки солнечных батарей

Чистые модули – высокая энергоотдача

Первая система для чистки фотогальванических энергетических установок с сертификатом Немецкого сельскохозяйственного общества (DLG): Kärcher предлагает превосходное решение для эффективной очистки модулей солнечных батарей, значительно повышающей их энергоотдачу –

до 20% в сравнении с сильно загрязненными модулями.

Возможности системы iSolar исключительно широки. Применение этой системы для очистки модулей солнечных систем электро- и теплоснабжения гарантирует прибыльное использование энергии солнца как различными предприятиями, так и владельцами частных домов. Особенно эффективно ее использование в местах, подверженных интенсивному загрязнению, например, на фермах, на крыши которых постоянно оседает пыль из вентиляционных установок и с окружающих полей. iSolar от Kärcher – экономичное решение как для владельцев солнечных энергоустановок, так и для фирм, занимающихся их очисткой.

Наша рекомендация по очистке фотогальванических энергетических установок: аппарат высокого давления с подогревом воды HDS 10/20-4 M или без подогрева воды HD 10/23-4 S в комбинации с водоумягчителем и принадлежностями системы iSolar – дисковой щеткой (или щеточной сборкой) и телескопической штангой.