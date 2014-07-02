Страховочное приспособление iSolar
Сертифицированная система индивидуальной защиты для безопасного выполнения работ на крыше, включающая перемещающийся ловитель с амортизатором и тросом длиной 15 м, страховочный пояс, крепежный карабин и ящик из листовой стали.
Стандартизованная и сертифицированная система страховки для безопасного выполнения работ на крыше. Комплект страховки включает перемещаемый ловитель с амортизатором и страховочным тросом длиной 15 м, страховочный пояс, крепежный карабин, а также практичный стальной ящик для хранения и транспортировки.
Спецификации
Технические характеристики
|Соединительная резьба
|M22 x 1,5
|Масса (с упаковкой) (кг)
|8,35
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Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Оригинальные запасные части
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