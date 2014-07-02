Стандартизованная и сертифицированная система страховки для безопасного выполнения работ на крыше. Комплект страховки включает перемещаемый ловитель с амортизатором и страховочным тросом длиной 15 м, страховочный пояс, крепежный карабин, а также практичный стальной ящик для хранения и транспортировки.