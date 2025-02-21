Аппарат высокого давления HD 9/18-4 Cage Classic

HD 9/18-4 Cage Classic - мощный аппарат универсального профессионального применения. Отличная комбинация производительности и рабочего давления обеспечивают быстрое и рентабельное удаления даже стойких загрязнений.

HD 9/18-4 Cage Classic - мощный аппарат универсального профессионального применения. Отличная комбинация производительности и рабочего давления обеспечивают быстрое и рентабельное удаления даже стойких загрязнений.

Особенности и преимущества
Аппарат высокого давления HD 9/18-4 Cage Classic: Надежный и прочный
Надежный и прочный
4-полюсный электродвигатель Латунная головка блока цилиндров и керамические поршни Надежная кривошипно-шатунная помпа с дополнительным термоклапаном
Аппарат высокого давления HD 9/18-4 Cage Classic: Прочность и безопасность
Прочность и безопасность
Прочная рамная конструкция обеспечивает оптимальную защиту от ударов Встроенные рукоятки для перемещения
Аппарат высокого давления HD 9/18-4 Cage Classic: Удобство в обслуживании
Удобство в обслуживании
Превосходный доступ к всем основным рабочим узлам Большой входной водяной фильтр для простого обслуживания
Универсальная
  • Машина может размещаться как на полу так и на стене
  • Продуманный держатель для пистолета с функцией автоматического отключения аппарата (Total Stop – опция).
Спецификации

Технические характеристики

Параметры электросети (~/В/Гц) 3 / 400 / 50
Производительность (л/ч) 450 - 900
Температура воды на входе (°C) 60
Рабочее давление (бар/МПа) 70 - 180 / 7 - 18
Макс. давление (бар/МПа) 250 / 25
Потребляемая мощность (кВт) 5,9
Цвет антрацит
Масса (с принадлежностями) (кг) 52,2
Масса (с упаковкой) (кг) 64,558
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 625 x 500 x 360

Scope of supply

  • Пистолет: стандартн.
  • Длина шланга высокого давления: 10 м
  • Спецификация шланга высокого давления: НД 8, 315 бар
  • Струйная трубка из нержавеющей стали: 600 мм
  • Мощное сопло

Оснащение

  • Насос с коленчатым валом и керамическими поршнями
Аппарат высокого давления HD 9/18-4 Cage Classic
Области применения
  • Мойка автомобилей
  • Уборка наружной территории
  • Уборка в мастерских
  • Уборка на АЗС
  • Уборка в бассейнах
Принадлежности
Чистящие средства
Оригинальные запасные части

Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.

Подписывайтесь!
  • SSL Secured
Представительство Керхер в Азербайджане.

ООО "Керхер"

AZ1010, Баку, ул.г. Баку, ул. 28 мая 120

Режим работы: ПН-ПТ 9:00-18:00

Продажи Проф. решений: +994 50 251 88 84 

Интернет-магазин: https://karchershop.az
info@kaerchershop.az
+994 50 251 88 86

Техника Керхер
Условия приобретения товара
© 2025