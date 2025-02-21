Аппарат высокого давления HD 9/18-4 Cage Classic
HD 9/18-4 Cage Classic - мощный аппарат универсального профессионального применения. Отличная комбинация производительности и рабочего давления обеспечивают быстрое и рентабельное удаления даже стойких загрязнений.
Особенности и преимущества
Надежный и прочный4-полюсный электродвигатель Латунная головка блока цилиндров и керамические поршни Надежная кривошипно-шатунная помпа с дополнительным термоклапаном
Прочность и безопасностьПрочная рамная конструкция обеспечивает оптимальную защиту от ударов Встроенные рукоятки для перемещения
Удобство в обслуживанииПревосходный доступ к всем основным рабочим узлам Большой входной водяной фильтр для простого обслуживания
Универсальная
- Машина может размещаться как на полу так и на стене
- Продуманный держатель для пистолета с функцией автоматического отключения аппарата (Total Stop – опция).
Спецификации
Технические характеристики
|Параметры электросети (~/В/Гц)
|3 / 400 / 50
|Производительность (л/ч)
|450 - 900
|Температура воды на входе (°C)
|60
|Рабочее давление (бар/МПа)
|70 - 180 / 7 - 18
|Макс. давление (бар/МПа)
|250 / 25
|Потребляемая мощность (кВт)
|5,9
|Цвет
|антрацит
|Масса (с принадлежностями) (кг)
|52,2
|Масса (с упаковкой) (кг)
|64,558
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|625 x 500 x 360
Scope of supply
- Пистолет: стандартн.
- Длина шланга высокого давления: 10 м
- Спецификация шланга высокого давления: НД 8, 315 бар
- Струйная трубка из нержавеющей стали: 600 мм
- Мощное сопло
Оснащение
- Насос с коленчатым валом и керамическими поршнями
Области применения
- Мойка автомобилей
- Уборка наружной территории
- Уборка в мастерских
- Уборка на АЗС
- Уборка в бассейнах
Принадлежности
Чистящие средства
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.