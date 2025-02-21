Аппарат высокого давления HD 9/20-4 Classic
Самый мощный аппарат высокого давления серии HD Classic: HD 9/20-4 Classic с расходом воды 900 л/ч, электроприводом трехфазного тока и насосом с коленчатым валом и керамическими поршнями. Для редкого сервисного обслуживания.
Аппарат высокого давления HD 9/20-4 Classic – самая мощная модель серии HD Classic. Аппарат работает от электродвигателя трехфазного тока, имеет расход воды 900 л/ч и отличается большим сроком службы. Все компоненты рассчитаны на длительное использование. Интуитивно-понятное управление, небольшие размеры и вес обеспечивают высокий уровень комфорта при работе. Насадки, трубка и другие принадлежности компактно размещаются непосредственно на аппарате. Также HD 9/20-4 Classic демонстрирует высочайшую эффективность: сокращение продолжительности уборки способствует увеличению рентабельности. И легкость обслуживания – благодаря удобному доступу ко всем важным компонентам.
Особенности и преимущества
Надежный и прочныйКривошипно-шатунная помпа с прочными подшипниками Керамические поршни для меньшего износа и трения Уплотнения повышенной износоустойчивости для увеличения рабочих интервалов
Простота обслуживанияШироко открывающаяся крышка аппарата для простого доступа и обслуживания основных рабочих узлов Большой, легкодоступный фильтр тонкой очистки воды для защиты насоса от частиц грязи в воде. Интегрированный отсек для сопел
Улучшенный результат очисткиЗапатентованное струйное сопло: на 40% больше ударное давление в сравнении с традиционными технологиями Высокая площадь покрытия и удаления загрязнений
Превосходная мобильность
- Большие колеса и эргономичная рукоятка обеспечивает простоту разворота и простое перемещение
- Складная рукоятка обеспечивает экономию места при хранении
Спецификации
Технические характеристики
|Параметры электросети (~/В/Гц)
|3 / 400 / 50
|Производительность (л/ч)
|520 - 900
|Температура воды на входе (°C)
|60
|Рабочее давление (бар/МПа)
|70 - 200 / 7 - 20
|Макс. давление (бар)
|240
|Потребляемая мощность (кВт)
|6,9
|Цвет
|антрацит
|Масса (с принадлежностями) (кг)
|56
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|709 x 469 x 1000
Scope of supply
- Пистолет: стандартн.
- Длина шланга высокого давления: 10 м
- Спецификация шланга высокого давления: НД 8, 315 бар
- Струйная трубка из нержавеющей стали: 600 мм
- Мощное сопло
Оснащение
- Система защиты от скручивания шланга (AVS)
- Автоматическое отключение
- Насос с коленчатым валом и керамическими поршнями
Области применения
- Мойка автомобилей
- Уборка наружной территории
- Уборка в мастерских
- Уборка на АЗС
- Уборка в бассейнах
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.