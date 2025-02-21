Аппарат высокого давления HD 9/20-4 Classic

Самый мощный аппарат высокого давления серии HD Classic: HD 9/20-4 Classic с расходом воды 900 л/ч, электроприводом трехфазного тока и насосом с коленчатым валом и керамическими поршнями. Для редкого сервисного обслуживания.

Аппарат высокого давления HD 9/20-4 Classic – самая мощная модель серии HD Classic. Аппарат работает от электродвигателя трехфазного тока, имеет расход воды 900 л/ч и отличается большим сроком службы. Все компоненты рассчитаны на длительное использование. Интуитивно-понятное управление, небольшие размеры и вес обеспечивают высокий уровень комфорта при работе. Насадки, трубка и другие принадлежности компактно размещаются непосредственно на аппарате. Также HD 9/20-4 Classic демонстрирует высочайшую эффективность: сокращение продолжительности уборки способствует увеличению рентабельности. И легкость обслуживания – благодаря удобному доступу ко всем важным компонентам.

Особенности и преимущества
Аппарат высокого давления HD 9/20-4 Classic: Надежный и прочный
Надежный и прочный
Кривошипно-шатунная помпа с прочными подшипниками Керамические поршни для меньшего износа и трения Уплотнения повышенной износоустойчивости для увеличения рабочих интервалов
Аппарат высокого давления HD 9/20-4 Classic: Простота обслуживания
Простота обслуживания
Широко открывающаяся крышка аппарата для простого доступа и обслуживания основных рабочих узлов Большой, легкодоступный фильтр тонкой очистки воды для защиты насоса от частиц грязи в воде. Интегрированный отсек для сопел
Аппарат высокого давления HD 9/20-4 Classic: Улучшенный результат очистки
Улучшенный результат очистки
Запатентованное струйное сопло: на 40% больше ударное давление в сравнении с традиционными технологиями Высокая площадь покрытия и удаления загрязнений
Превосходная мобильность
  • Большие колеса и эргономичная рукоятка обеспечивает простоту разворота и простое перемещение
  • Складная рукоятка обеспечивает экономию места при хранении
Спецификации

Технические характеристики

Параметры электросети (~/В/Гц) 3 / 400 / 50
Производительность (л/ч) 520 - 900
Температура воды на входе (°C) 60
Рабочее давление (бар/МПа) 70 - 200 / 7 - 20
Макс. давление (бар) 240
Потребляемая мощность (кВт) 6,9
Цвет антрацит
Масса (с принадлежностями) (кг) 56
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 709 x 469 x 1000

Scope of supply

  • Пистолет: стандартн.
  • Длина шланга высокого давления: 10 м
  • Спецификация шланга высокого давления: НД 8, 315 бар
  • Струйная трубка из нержавеющей стали: 600 мм
  • Мощное сопло

Оснащение

  • Система защиты от скручивания шланга (AVS)
  • Автоматическое отключение
  • Насос с коленчатым валом и керамическими поршнями
Аппарат высокого давления HD 9/20-4 Classic
Аппарат высокого давления HD 9/20-4 Classic
Аппарат высокого давления HD 9/20-4 Classic
Области применения
  • Мойка автомобилей
  • Уборка наружной территории
  • Уборка в мастерских
  • Уборка на АЗС
  • Уборка в бассейнах
Принадлежности
Чистящие средства
Оригинальные запасные части

Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.

Подписывайтесь!
  • SSL Secured
Представительство Керхер в Азербайджане.

ООО "Керхер"

AZ1010, Баку, ул.г. Баку, ул. 28 мая 120

Режим работы: ПН-ПТ 9:00-18:00

Продажи Проф. решений: +994 50 251 88 84 

Интернет-магазин: https://karchershop.az
info@kaerchershop.az
+994 50 251 88 86

Техника Керхер
Условия приобретения товара
© 2025