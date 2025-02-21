Аппарат высокого давления HD 9/20-4 Classic – самая мощная модель серии HD Classic. Аппарат работает от электродвигателя трехфазного тока, имеет расход воды 900 л/ч и отличается большим сроком службы. Все компоненты рассчитаны на длительное использование. Интуитивно-понятное управление, небольшие размеры и вес обеспечивают высокий уровень комфорта при работе. Насадки, трубка и другие принадлежности компактно размещаются непосредственно на аппарате. Также HD 9/20-4 Classic демонстрирует высочайшую эффективность: сокращение продолжительности уборки способствует увеличению рентабельности. И легкость обслуживания – благодаря удобному доступу ко всем важным компонентам.