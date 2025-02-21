Аппарат высокого давления HD 10/25-4 S
Аппарат высокого давления без подогрева воды HD 10/25-4 S в вертикальном конструктивном исполнении впечатляет системой управления с манометрическим выключателем, пистолетом EASY!Force и регулятором Servo Control.
Аппарат высокого давления без подогрева воды HD 10/25-4 S с приводом от трехфазного электродвигателя впечатляет удобством в работе и превосходными параметрами производительности: 250 бар при расходе воды до 1000 л/ч. Вертикальная конструкция уменьшает площадь, занимаемую аппаратом при хранении, и упрощает его доставку к разным местам выполнения работ. Высокой мобильности способствуют и большие колеса в резиновыми шинами, пригодные даже для перемещения по бездорожью. Отдельный отсек для хранения сопел исключает их утрату. Примененные инновационные решения обеспечивают работу без переутомления, а также быструю подготовку аппарата к применению и быстрое переоснащение в процессе работы. Пистолет EASY!Force сводит усилие удержания рычага к нулю за счет использования силы отдачи струи высокого давления, а быстродействующие разъемы EASY!Lock позволяют присоединять и отсоединять принадлежности в5 раз быстрее, чем при использовании обычных резьбовых разъемов, которым они не уступают в надежности и долговечности. Аппарат HD 10/25-4 S проектировался в расчете на ежедневную работу в сложных условиях. Устойчивая к чистящим средствам латунная головка блока цилиндров и поршни из нержавеющей стали с керамическими гильзами гарантируют длительный срок эксплуатации.
Особенности и преимущества
Экономят силы и время: пистолет высокого давления EASY!Force и быстродействующий разъем EASY!LockВозможность продолжительной работы без переутомления благодаря пистолету EASY!Force. Прочные и долговечные разъемы EASY!Lock в 5 раз ускоряют присоединение и отсоединение принадлежностей в сравнении с резьбовыми разъемами.
Испытанное качество от Kärcher4-полюсный электродвигатель водяного охлаждения. Прочная латунная головка блока цилиндров и керамические поршни. Ударопрочное полимерное шасси.
Повышенная безопасностьВстроенное электронное контрольное устройство. Отключение при выходе напряжения за допустимые пределы. Отключение при утечке воды или выпадении фазы.
Высокая мобильность
- Большие колеса с резиновыми шинами для перемещения по бездорожью или лестницам.
- Удобное перемещение по принципу двухколесной тележки.
Спецификации
Технические характеристики
|Параметры электросети (~/В/Гц)
|3 / 400 / 50
|Производительность (л/ч)
|500 - 1000
|Температура воды на входе (°C)
|60
|Рабочее давление (бар/МПа)
|30 - 250 / 3 - 25
|Макс. давление (бар/МПа)
|275 / 27,5
|Потребляемая мощность (кВт)
|9,2
|Цвет
|антрацит
|Масса (с принадлежностями) (кг)
|67,95
|Масса (с упаковкой) (кг)
|73,472
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|560 x 500 x 1090
Scope of supply
- Пистолет: EASY!Force Advanced
- Длина шланга высокого давления: 10 м
- Струйная трубка: 1050 мм
- Мощное сопло
- Регулятор Servo Control
Оснащение
- 4-полюсный трехфазный двигатель воздушно-водяного охлаждения
- 3-поршневой осевой насос: с керамическими поршнями
- Автоматическое отключение
- Фильтр тонкой очистки воды
- Электроника защиты двигателя со светодиодными индикаторами
- Масломерное стекло
- Латунный входной штуцер
Видео
Принадлежности
Чистящие средства
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.