Аппарат высокого давления без подогрева воды HD 10/25-4 S в вертикальном конструктивном исполнении впечатляет системой управления с манометрическим выключателем, пистолетом EASY!Force и регулятором Servo Control.

Аппарат высокого давления без подогрева воды HD 10/25-4 S с приводом от трехфазного электродвигателя впечатляет удобством в работе и превосходными параметрами производительности: 250 бар при расходе воды до 1000 л/ч. Вертикальная конструкция уменьшает площадь, занимаемую аппаратом при хранении, и упрощает его доставку к разным местам выполнения работ. Высокой мобильности способствуют и большие колеса в резиновыми шинами, пригодные даже для перемещения по бездорожью. Отдельный отсек для хранения сопел исключает их утрату. Примененные инновационные решения обеспечивают работу без переутомления, а также быструю подготовку аппарата к применению и быстрое переоснащение в процессе работы. Пистолет EASY!Force сводит усилие удержания рычага к нулю за счет использования силы отдачи струи высокого давления, а быстродействующие разъемы EASY!Lock позволяют присоединять и отсоединять принадлежности в5 раз быстрее, чем при использовании обычных резьбовых разъемов, которым они не уступают в надежности и долговечности. Аппарат HD 10/25-4 S проектировался в расчете на ежедневную работу в сложных условиях. Устойчивая к чистящим средствам латунная головка блока цилиндров и поршни из нержавеющей стали с керамическими гильзами гарантируют длительный срок эксплуатации.

Особенности и преимущества
Экономят силы и время: пистолет высокого давления EASY!Force и быстродействующий разъем EASY!Lock
Возможность продолжительной работы без переутомления благодаря пистолету EASY!Force. Прочные и долговечные разъемы EASY!Lock в 5 раз ускоряют присоединение и отсоединение принадлежностей в сравнении с резьбовыми разъемами.
Испытанное качество от Kärcher
4-полюсный электродвигатель водяного охлаждения. Прочная латунная головка блока цилиндров и керамические поршни. Ударопрочное полимерное шасси.
Повышенная безопасность
Встроенное электронное контрольное устройство. Отключение при выходе напряжения за допустимые пределы. Отключение при утечке воды или выпадении фазы.
Высокая мобильность
  • Большие колеса с резиновыми шинами для перемещения по бездорожью или лестницам.
  • Удобное перемещение по принципу двухколесной тележки.
Спецификации

Технические характеристики

Параметры электросети (~/В/Гц) 3 / 400 / 50
Производительность (л/ч) 500 - 1000
Температура воды на входе (°C) 60
Рабочее давление (бар/МПа) 30 - 250 / 3 - 25
Макс. давление (бар/МПа) 275 / 27,5
Потребляемая мощность (кВт) 9,2
Цвет антрацит
Масса (с принадлежностями) (кг) 67,95
Масса (с упаковкой) (кг) 73,472
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 560 x 500 x 1090

Scope of supply

  • Пистолет: EASY!Force Advanced
  • Длина шланга высокого давления: 10 м
  • Струйная трубка: 1050 мм
  • Мощное сопло
  • Регулятор Servo Control

Оснащение

  • 4-полюсный трехфазный двигатель воздушно-водяного охлаждения
  • 3-поршневой осевой насос: с керамическими поршнями
  • Автоматическое отключение
  • Фильтр тонкой очистки воды
  • Электроника защиты двигателя со светодиодными индикаторами
  • Масломерное стекло
  • Латунный входной штуцер
