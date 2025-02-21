Аппарат высокого давления HDS 1000 De
Аппараты высокого давления с подогревом воды, работающие на бензине, с баком с поплавком, с защитой от образования накипи и от недостатка топлива, с регулируемым уровнем пара, с плавно изменяемым давлением и расходом воды. Смешивание моющего средства под высоким давлением. Электрический и ручной запуск.
Мощный аппарат высокого давления с подогревом с надежным четырехтактным дизельным двигателем и электрическим стартером для работы независимо от электроснабжения. Все компоненты размещаются в прочной трубчатой стальной раме, которая обеспечивает всестороннюю защиту аппарата. Двигатель оснащен системой автоматического снижения скорости, которая продлевает срок службы устройства. Стандартный электрический стартер повышает удобство запуска двигателя. Высококачественные материалы, такие как латунные головки цилиндров, клапаны из нержавеющей стали, поршни с никеле-хромовым покрытием, гарантируют длительный срок службы аппарата. Высокопроизводительная горелка, с вертикальной катушкой нагревателя и недетонирующим непрерывным зажиганием, может настраиваться в границах между 30° C и 98° C. Оборудованные системы безопасности, такие как отсекатель при низком уровне масла, предохранительные клапаны,отсекатель при низком уровне воды или топлива, защищают машину в условиях непрерывной каждодневной эксплуатации. Бак с поплавковым регулятором надежно изолирует аппарат от питьевого водопровода и защищает все компоненты, которые вступают в контакт с водой от накипи и других отложений.
Особенности и преимущества
Удобство для пользователя
- Автоматическое отключение горелки при недостатке воды и перегреве.
- Эргономичный пистолет Easy Press снижает усилия, необходимые для оттяжки и удержания рычага.
- Электрический стартер для легкого запуска.
Максимальная производительность
- Высокопроизводительная горелка с вертикальным нагревательным змеевиком и исключающей детонации системой постоянного воспламенения.
- Пригодность для устранения самых стойких загрязнений.
- Два интегрированных бака – дизельного и бензинового, для продолжительного времени работы.
Спецификации
Технические характеристики
|Производительность (л/ч)
|450 - 900
|Рабочее давление (бар/МПа)
|40 - 200 / 4 - 20
|Температура (при подаче 12 °C) (°C)
|мин. 80 - макс. 98
|Макс. расход котельного топлива / газа (кг/ч)
|5,6
|Объем бака для котельного топлива (л)
|5,5
|Тип привода
|Дизель
|Производитель двигателя
|Yanmar
|Тип двигателя
|L 100 N
|Число одновременно работающих операторов
|1
|Высокая мобильность
|Низкая
|Масса (с принадлежностями) (кг)
|185
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|1100 x 750 x 785
Scope of supply
- Пистолет: Пистолет Easy Press
- Пистолет
- Мощное сопло
- Регулятор Servo Control
Оснащение
- Длина шланга высокого давления: 15 м
- Защитная рама (Cage)
- Электрический стартер
- Прочная трубчатая рама для перемещения краном
Принадлежности
Чистящие средства
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.