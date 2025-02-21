Мощный аппарат высокого давления с подогревом с надежным четырехтактным дизельным двигателем и электрическим стартером для работы независимо от электроснабжения. Все компоненты размещаются в прочной трубчатой стальной раме, которая обеспечивает всестороннюю защиту аппарата. Двигатель оснащен системой автоматического снижения скорости, которая продлевает срок службы устройства. Стандартный электрический стартер повышает удобство запуска двигателя. Высококачественные материалы, такие как латунные головки цилиндров, клапаны из нержавеющей стали, поршни с никеле-хромовым покрытием, гарантируют длительный срок службы аппарата. Высокопроизводительная горелка, с вертикальной катушкой нагревателя и недетонирующим непрерывным зажиганием, может настраиваться в границах между 30° C и 98° C. Оборудованные системы безопасности, такие как отсекатель при низком уровне масла, предохранительные клапаны,отсекатель при низком уровне воды или топлива, защищают машину в условиях непрерывной каждодневной эксплуатации. Бак с поплавковым регулятором надежно изолирует аппарат от питьевого водопровода и защищает все компоненты, которые вступают в контакт с водой от накипи и других отложений.