Аппарат высокого давления HDS 8/18-4 M
Профессиональный аппарат высокого давления с подогревом HDS 8/18-4 M среднего класса. Трехфазная версия с 4-полюсным электродвигателем гарантирует длительную и надежную работу. Отличается широкими функциональными возможностями и высокой энергоэффективностью - режим eco!efficiency. Рентабельное и эффективное решение для чистки загрязнений в сельском и коммунальном хозяйстве, строительстве, автомастерских и т.п.
Особенности и преимущества
Экономичность
- В режиме eco!efficiency аппарат работает в наиболее экономичном диапазоне температур (60 °C) при сохранении максимального расхода воды.
- Оптимизация рабочего цикла горелки уменьшает расход топлива на 20 % в сравнении с режимом полной нагрузки.
Высочайшая эффективность
- Испытанная высокоэффективная технология нагрева воды.
- 4-полюсный низкооборотный электродвигатель с длительным сроком службы.
Эксплуатационная надежность
- Большой встроенный фильтр тонкой очистки воды надежно защищает насос высокого давления от частиц грязи.
- Встроенный термостат отключает приводной двигатель, если температура выхлопных газов превышает 300 °C.
- Система эластичного демпфирования SDS компенсирует колебания и перепады давления в системе высокого давления.
Удобство хранения
- Возможность надежного размещения защитной экипировки, принадлежностей и чистящих средств.
- Крюк для хранения сетевого кабеля и шланга высокого давления.
Концепция мобильности
- Большие задние колеса с резиновыми шинами и переднее поворотное колесико.
- Прочные скобы для надежного крепления аппарата при его транспортировке.
- Специальная опора для подъема передней части аппарата при преодолении порогов.
Спецификации
Технические характеристики
|Параметры электросети (~/В/Гц)
|3 / 400 / 50
|Производительность (л/ч)
|400 - 800
|Рабочее давление (бар/МПа)
|30 - 180 / 3 - 18
|Температура (при подаче 12 °C) (°C)
|мин. 80 - макс. 155
|Потребляемая мощность (кВт)
|5,5
|Макс. расход котельного топлива / газа (кг/ч)
|5,3
|Расход котельного топлива в режиме eco!efficiency (кг/ч)
|4,2
|Cоединительный кабель (м)
|5
|Объем бака для котельного топлива (л)
|25
|Масса (с принадлежностями) (кг)
|155
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|1330 x 750 x 1060
Scope of supply
- Пистолет: Пистолет Easy Press
- Длина шланга высокого давления: 10 м
- Тип шланга высокого давления: Long-life
- Струйная трубка: 1050 мм
- Мощное сопло
- Регулятор Servo Control
Оснащение
- Пистолет с мягкой накладкой
- Пароструйное сопло
- Система защиты от скручивания шланга (AVS)
- Заправляемые снаружи бака для чистящего средства, умягчителя и топлива
- Пульт управления со световыми сигнализаторами
- 3-поршневой осевой насос: с керамическими поршнями
- Автоматическое отключение
- Вилка с переключением полярности (3~)
- Сервисная электроника
- Сервисная электроника со светодиодными индикаторами
- 2 бака для чистящих средств
- Система защиты от недостатка воды
Области применения
- Мойка автомобилей
- Очистка машин и механизмов
- Уборка в мастерских
- Уборка на АЗС
- Чистка фасадов
- Уборка в бассейнах
- Очистка производственного оборудования
- Очистка в процессе производства
- Уборка на спортивных площадках
Принадлежности
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.