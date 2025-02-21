Профессиональный аппарат высокого давления с подогревом HDS 8/18-4 М среднего класса. Трехфазная версия с 4-полюсным двигателем. Обладает широкими функциональными возможностями: обширная стандартная комплектация, возможность подачи пароводяной струи. Демпфирующий шланг SDS и система защиты змеевика гарантируют высочайшую надежность и низкие эксплуатационные затраты. Турбонагнетатель снижает расход котельного топлива, аппарат отличается высокой энергоэффективностью - режим eco!efficiency. Рентабельное и эффективное решение для чистки загрязнений в сельском и коммунальном хозяйстве, автомастерских и автосалонах, обеспечивает превосходное удаление жиров и масел. Ключевые преимущества -Экономичность Режим eco!efficiency обеспечивает рентабельную и экологичную эксплуатацию Расход топлива и выбросы продуктов горения сокращаются на 20 % Система комплексной защиты змеевика от образования накипи-Концепция мобильности Большие задние прорезиненные колеса и переднее поворотное колесико Скобы для надежного крепления аппарата при транспортировке Опора для подъема аппарата при преодолении порогов -Удобство хранения Приспособления для надежного хранения шланга высокого давления Интегрированные отсеки для хранения сопел и аксессуаров Ускоряет подготовку к работе -Надежность и безопасность Большой встроенный фильтр надежно защищает насос от частиц грязи Термостат отключает двигатель при превышении температуры выхлопных газов Демпфирующий шланг SDS защищает насос от пульсаций и перепадов давления