Аппарат высокого давления HDS 8/18-4 M

Профессиональный аппарат высокого давления с подогревом HDS 8/18-4 M среднего класса. Трехфазная версия с 4-полюсным электродвигателем гарантирует длительную и надежную работу. Отличается широкими функциональными возможностями и высокой энергоэффективностью - режим eco!efficiency. Рентабельное и эффективное решение для чистки загрязнений в сельском и коммунальном хозяйстве, строительстве, автомастерских и т.п.

Профессиональный аппарат высокого давления с подогревом HDS 8/18-4 М среднего класса. Трехфазная версия с 4-полюсным двигателем. Обладает широкими функциональными возможностями: обширная стандартная комплектация, возможность подачи пароводяной струи. Демпфирующий шланг SDS и система защиты змеевика гарантируют высочайшую надежность и низкие эксплуатационные затраты. Турбонагнетатель снижает расход котельного топлива, аппарат отличается высокой энергоэффективностью - режим eco!efficiency. Рентабельное и эффективное решение для чистки загрязнений в сельском и коммунальном хозяйстве, автомастерских и автосалонах, обеспечивает превосходное удаление жиров и масел. Ключевые преимущества -Экономичность Режим eco!efficiency обеспечивает рентабельную и экологичную эксплуатацию Расход топлива и выбросы продуктов горения сокращаются на 20 % Система комплексной защиты змеевика от образования накипи-Концепция мобильности Большие задние прорезиненные колеса и переднее поворотное колесико Скобы для надежного крепления аппарата при транспортировке Опора для подъема аппарата при преодолении порогов -Удобство хранения Приспособления для надежного хранения шланга высокого давления Интегрированные отсеки для хранения сопел и аксессуаров Ускоряет подготовку к работе -Надежность и безопасность Большой встроенный фильтр надежно защищает насос от частиц грязи Термостат отключает двигатель при превышении температуры выхлопных газов Демпфирующий шланг SDS защищает насос от пульсаций и перепадов давления

Особенности и преимущества
Экономичность
  • В режиме eco!efficiency аппарат работает в наиболее экономичном диапазоне температур (60 °C) при сохранении максимального расхода воды.
  • Оптимизация рабочего цикла горелки уменьшает расход топлива на 20 % в сравнении с режимом полной нагрузки.
Высочайшая эффективность
  • Испытанная высокоэффективная технология нагрева воды.
  • 4-полюсный низкооборотный электродвигатель с длительным сроком службы.
Эксплуатационная надежность
  • Большой встроенный фильтр тонкой очистки воды надежно защищает насос высокого давления от частиц грязи.
  • Встроенный термостат отключает приводной двигатель, если температура выхлопных газов превышает 300 °C.
  • Система эластичного демпфирования SDS компенсирует колебания и перепады давления в системе высокого давления.
Удобство хранения
  • Возможность надежного размещения защитной экипировки, принадлежностей и чистящих средств.
  • Крюк для хранения сетевого кабеля и шланга высокого давления.
Концепция мобильности
  • Большие задние колеса с резиновыми шинами и переднее поворотное колесико.
  • Прочные скобы для надежного крепления аппарата при его транспортировке.
  • Специальная опора для подъема передней части аппарата при преодолении порогов.
Спецификации

Технические характеристики

Параметры электросети (~/В/Гц) 3 / 400 / 50
Производительность (л/ч) 400 - 800
Рабочее давление (бар/МПа) 30 - 180 / 3 - 18
Температура (при подаче 12 °C) (°C) мин. 80 - макс. 155
Потребляемая мощность (кВт) 5,5
Макс. расход котельного топлива / газа (кг/ч) 5,3
Расход котельного топлива в режиме eco!efficiency (кг/ч) 4,2
Cоединительный кабель (м) 5
Объем бака для котельного топлива (л) 25
Масса (с принадлежностями) (кг) 155
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 1330 x 750 x 1060

Scope of supply

  • Пистолет: Пистолет Easy Press
  • Длина шланга высокого давления: 10 м
  • Тип шланга высокого давления: Long-life
  • Струйная трубка: 1050 мм
  • Мощное сопло
  • Регулятор Servo Control

Оснащение

  • Пистолет с мягкой накладкой
  • Пароструйное сопло
  • Система защиты от скручивания шланга (AVS)
  • Заправляемые снаружи бака для чистящего средства, умягчителя и топлива
  • Пульт управления со световыми сигнализаторами
  • 3-поршневой осевой насос: с керамическими поршнями
  • Автоматическое отключение
  • Вилка с переключением полярности (3~)
  • Сервисная электроника
  • Сервисная электроника со светодиодными индикаторами
  • 2 бака для чистящих средств
  • Система защиты от недостатка воды
Области применения
  • Мойка автомобилей
  • Очистка машин и механизмов
  • Уборка в мастерских
  • Уборка на АЗС
  • Чистка фасадов
  • Уборка в бассейнах
  • Очистка производственного оборудования
  • Очистка в процессе производства
  • Уборка на спортивных площадках
Принадлежности
Чистящие средства
Оригинальные запасные части

Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.

