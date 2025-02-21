Щеточное приспособление iSolar 400 с дисковой щеткой, приводимой во вращение потоком воды, рассчитано на эксплуатацию с аппаратами высокого давления производительностью от 700 до 1000 л/ч. Рабочая ширина приспособления (400 мм) оптимальна для очистки солнечных батарей малых и средних размеров. Малый вес и удобство в обращении позволяют легко очищать даже сборки солнечных модулей, установленные на опорах.