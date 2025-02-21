Аппарат высокого давления HDS 10/20-4 M

HDS 10/20-4 M – самый мощный из аппаратов высокого давления Kärcher с подогревом воды, относящихся к среднему классу. Он оснащен 4-полюсным трехфазным электродвигателем водяного охлаждения, 2 баками для чистящих средств и сервисной электроникой.

Никаких компромиссов – максимальное давление и максимальный расход воды: HDS 10/20-4 M – самый высокопроизводительный из всех аппаратов высокого давления Kärcher с подогревом воды, относящихся к среднему классу. Инновационный режим eco!efficiency, точное дозирование чистящих средств и оптимизированная технология нагрева воды сводят к минимуму затраты и нагрузку на окружающую среду, а высокий КПД насоса, совершенная конструкция сопел, керамические поршни и турбонагнетатель горелки гарантируют превосходные результаты чистки. Удобство управления обеспечивается, в частности, четко структурированной панелью управления со светодиодными индикаторами, а продуманная концепция мобильности обеспечивает легкую транспортировку аппарата. Легко осуществляются и все работы по его техническому обслуживанию – благодаря удобному доступу ко всем основным компонентам и возможности оперативного получения информации об эксплуатационных параметрах.

Особенности и преимущества
Экономичность
Экономичность
В режиме eco!efficiency аппарат работает в наиболее экономичном диапазоне температур (60 °C) при сохранении максимального расхода воды. Оптимизация рабочего цикла горелки уменьшает расход топлива на 20 % в сравнении с режимом полной нагрузки.
Высочайшая эффективность
Высочайшая эффективность
Испытанная высокоэффективная технология нагрева воды. 4-полюсный электродвигатель с 3-поршневым осевым насосом. Мощный и долговечный двигатель водяного охлаждения.
Эксплуатационная надежность
Эксплуатационная надежность
Большой встроенный фильтр тонкой очистки воды надежно защищает насос высокого давления от частиц грязи. Встроенный термостат отключает приводной двигатель, если температура выхлопных газов превышает 300 °C. Система эластичного демпфирования SDS компенсирует колебания и перепады давления в системе высокого давления.
Удобство хранения
  • Возможность надежного размещения защитной экипировки, принадлежностей и чистящих средств.
  • Крюк для хранения сетевого кабеля и шланга высокого давления.
Концепция мобильности
  • Большие задние колеса с резиновыми шинами и переднее поворотное колесико.
  • Специальная опора для подъема передней части аппарата при преодолении порогов.
Экономят силы и время: пистолет высокого давления EASY!Force и быстродействующий разъем EASY!Lock
  • Возможность продолжительной работы без переутомления благодаря пистолету EASY!Force.
  • Прочные и долговечные разъемы EASY!Lock в 5 раз ускоряют присоединение и отсоединение принадлежностей в сравнении с резьбовыми разъемами.
Спецификации

Технические характеристики

Параметры электросети (~/В/Гц) 3 / 400 / 50
Производительность (л/ч) 500 - 1000
Рабочее давление (бар/МПа) 30 - 200 / 3 - 20
Температура (при подаче 12 °C) (°C) мин. 80 - макс. 155
Потребляемая мощность (кВт) 7,8
Макс. расход котельного топлива / газа (кг/ч) 6,4
Расход котельного топлива в режиме eco!efficiency (кг/ч) 5,1
Cоединительный кабель (м) 5
Объем бака для котельного топлива (л) 25
Масса (с принадлежностями) (кг) 168
Масса (с упаковкой) (кг) 180,033
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 1330 x 750 x 1060

Scope of supply

  • Пистолет: EASY!Force Advanced
  • Длина шланга высокого давления: 10 м
  • Тип шланга высокого давления: Long-life
  • Струйная трубка: 1050 мм
  • Мощное сопло
  • Регулятор Servo Control

Оснащение

  • Функция подачи чистящего средства: баки 20 + 10 л
  • ANTI!Twist
  • Заправляемые снаружи бака для чистящего средства, умягчителя и топлива
  • Пульт управления со световыми сигнализаторами
  • Автоматическое отключение
  • Вилка с переключением полярности (3~)
  • Сервисная электроника со светодиодными индикаторами
  • 2 бака для чистящих средств
  • Система защиты от недостатка воды
Видео

Области применения
  • Мойка автомобилей
  • Очистка машин и механизмов
  • Уборка в мастерских
  • Уборка наружной территории
  • Уборка на АЗС
  • Чистка фасадов
  • Уборка в бассейнах
  • Уборка на спортивных площадках
  • Очистка в процессе производства
  • Очистка производственного оборудования
Принадлежности
Чистящие средства
Оригинальные запасные части

Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть"

  • SSL Secured
Представительство Керхер в Азербайджане.

ООО "Керхер"

AZ1010, Баку, ул.г. Баку, ул. 28 мая 120

Режим работы: ПН-ПТ 9:00-18:00

Продажи Проф. решений: +994 50 251 88 84 

Интернет-магазин: https://karchershop.az
info@kaerchershop.az
+994 50 251 88 86

