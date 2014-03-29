Убедительные преимущества чистки горячей водой
Формула высокой эффективности очистки: высокое давление + высокая температура воды. Эффективнее, экономичнее и экологичнее: аппараты высокого давления Kärcher обеспечивают значительные преимущества в сравнении с традиционными методами чистки – даже при использовании холодной воды. А модели с подогревом воды обладают еще более широкими функциональными возможностями и гораздо эффективнее устраняют стойкие загрязнения. Аппараты HDS от Kärcher являются в большинстве случаев оптимальным решением для удаления масляных, жировых или белковых загрязнений, в т. ч. засохших и крепко приставших к поверхностям.
Весомые преимущества чистки горячей водой
Аппараты высокого давления с подогревом воды могут повышать ее температуру примерно с 12 °C до 155 °C (максимальная температура зависит от конкретной модели). Использование для чистки горячей воды позволяет уменьшить рабочее давление, сократить затраты времени и объем используемых чистящих средств. Чистка горячей водой обеспечивает оптимизацию технологических процессов и достижение ряда убедительных преимуществ.
Улучшенный результат чистки
Горячая вода разжижает застывшие жиры и масла, улучшает их эмульгирование и, как следствие, значительно облегчает уборку и улучшает ее результат. Использование горячей воды на предприятиях пищевой промышленности гарантирует эффективное удаление жировых и белковых загрязнений.
Уменьшенный расход чистящих средств
Для растворения масляно-жировых, смоляных и т. п. загрязнений в большинстве случаев достаточно просто обработать их горячей водой. Это позволяет отказаться от использования чистящих средств или свести их расход к минимуму, а значит, сэкономить средства и уменьшить нагрузку на окружающую среду.
Ускоренное высыхание
Поверхности, обрабатываемые струей горячей воды, нагреваются и быстрее высыхают после очистки. Это позволяет быстрее приступить к дальнейшей обработке или использованию очищенных объектов.
Улучшенные гигиенические показатели
После чистки горячей водой на поверхностях остается значительно меньше жизнеспособных микроорганизмов. Обработки струей горячей воды без применения дезинфицирующих средств вполне достаточно для удовлетворения требованиям санитарии на многих предприятиях.
Экономия времени
Чистка горячей водой ускоряет удаление грязи, что способствует значительному сокращению рабочего времени – до 35%. Тем самым гарантируется рентабельное выполнение множества уборочных работ.
Самый убедительный аргумент: сравнение расходов
Затраты на приобретение и эксплуатацию аппарата высокого давления с подогревом воды принципиально выше соответствующих затрат для аппаратов без подогрева воды – из-за наличия горелки и расхода котельного топлива. Однако использование горячей воды обеспечивает значительную (до 35 %) экономию времени и улучшает результаты чистки. Кроме того, при эксплуатации аппаратов HDS обычно отсутствуют затраты на приобретение чистящих средств.
Выше температура – больше производительность
Тепловая энергия – один из важнейших факторов чистки. Тепло ускоряет протекание химических процессов: повышение температуры на 10 °C удваивает скорость реакции. Таким образом, нагрев воды на 20 °C увеличивает скорость реакции уже в 4 раза. Под действием тепла быстрее разжижаются масляно-жировые и сажевые загрязнения. Ускоряется и процесс эмульгирования масел и жиров в воде. Наконец, нагретые во время чистки поверхности быстрее высыхают. На практике это означает, что повышение температуры воды позволяет значительно (до 35 %) сократить время чистки и достичь при этом гораздо лучших результатов. Кроме того, за счет уменьшения расхода воды возможно повышение температуры вплоть до 155 °C, т. е. формирование мощной струи деминерализованного пара, способной устранять даже самые стойкие загрязнения. Тем самым обеспечивается высокопроизводительная уборка без применения химических средств. Режим парообразования прекрасно подходит также для удаления копоти, битумных и лакокрасочных покрытий или очистки замшелых поверхностей.
Эффективность – вопрос верного выбора
Одно из главных условий достижения высокой эффективности – применение оборудования, функциональные возможности и параметры производительности которого соответствуют решаемым задачам. Kärcher предлагает широкий ассортимент аппаратов высокого давления с подогревом воды различных классов в разных вариантах оснащения и комплектации, позволяющий каждому покупателю выбрать модель, оптимальную для конкретных целей и условий применения.
Kärcher HDS-U: аппараты вертикальной конструкции
Мощные и надежные аппараты высокого давления с подогревом воды, предназначенные для периодического выполнения уборочных работ на разных участках предприятия и за его пределами. Отличаются максимальными мобильностью и удобством транспортировки.
Идеальное решение для следующих отраслей:
Kärcher HDS-C: аппараты компактного класса
Мобильные аппараты для выполнения уборочных работ на любых участках предприятия, сочетающие высокую производительность с простотой транспортировки.
Идеальное решение для следующих отраслей:
Kärcher HDS-M: аппараты среднего класса
Высокопроизводительные аппараты для ежедневной очистки оборудования или производственной территории, обладающие в то же время достаточной мобильностью.
Идеальное решение для следующих отраслей:
Kärcher HDS-S: аппараты экстракласса
Оптимальное решение для непрерывного выполнения работ по устранению больших объемов стойкой грязи в сложных условиях эксплуатации (на стройплощадках, промышленных предприятиях, в сельском или коммунальном хозяйстве и т. д.).
Идеальное решение для следующих отраслей:
Kärcher HDS-E: специальные аппараты
Экологичные аппараты высокого давления с электрическим водонагревателем для применения в местах, не допускающих выброса дымовых газов (например, в больницах или на фабриках-кухнях).
Идеальное решение для следующих отраслей: