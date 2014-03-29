Автосервис

Превосходные решения для автосалонов, автосервисов и АЗС. Kärcher предлагает Вам комплексные решения, рассчитанные на специальные потребности автосалонов, авторемонтных мастерских и АЗС. Убедитесь сами в преимуществах широкого ассортимента нашей техники и ориентированного на нужды клиентов сервиса!

Automotive

Автосалоны

Уборочная техника Kärcher гарантирует поддержание чистоты в автосалонах и авторемонтных мастерских и создание условий для безопасной работы.

АЗС

Kärcher предлагает превосходные решения для уборки на территории автозаправочных комплексов и оказания их клиентам дополнительных услуг.

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Представительство Керхер в Азербайджане.

ООО "Керхер"

AZ1010, Баку, ул.г. Баку, ул. 28 мая 120

Режим работы: ПН-ПТ 9:00-18:00

Продажи Проф. решений: +994 50 251 88 84 

Интернет-магазин: https://karchershop.az
info@kaerchershop.az
+994 50 251 88 86

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