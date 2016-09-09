Погружной насос Керхер. Лучшие бытовые погружные насосы.
Необходим погружной насос для воды - обратитесь к профессионалам Керхер. Ведь только у нас вы найдете лучшие цены на бытовые погружные насосы и сможете купить действительно качественный аппарат.
Для информации: каждый из производимых нами погружных насосов, собирается по стандартам ISO из качественных комплектующих, а это гарантирует долгий срок службы.
По вопросам выбора бытового погружного насоса обратитесь за консультацией. Это бесплатно!
Каталог погружных насосов
Категории погружных насосов
Дренажные насосы
Дренажные насосы подойдут для откачки воды из подвала или для того чтобы переместить большой объем воды из одной емкости в другую. Подходят для грязной и чистой воды
Скважинные насосы
Скважинный насос Керхер подойдет для того, чтобы поднять воду с глубины и обеспечить водой дом и сад.
Колодезные насосы
Колодезные насосы Керхер имеют больший диаметр чем скажинные. Использование насоса не доставит проблем.
Насосы для откачки грязной воды
Керхер предлагает широйкий ассортимент насосов для откачки грязной воды. Дренажные насосы для грязной воды всегда пригодятся на дачном участке.
Насосы водометы
Насосы водометы служат для поднятия воды из скажины или колодца. Подберите подходящий насос вместе с нашими специалистами.
Поплавковые насосы
Попалвковые насосы отключатся в случае, если насос откачает всю воду. Поплавок предотвратит работу "всухую", что положительно скажется на сроке службы насоса.
Погружные насосы для воды Керхер
Насосы для воды погружные – это очень распространенный класс насосного оборудования. Как видно из названия, такие аппараты предназначены для работы непосредственно под водой. Они могут иметь различную конструкцию и осуществлять множество функций, начиная с обеспечения водой загородного дома, и заканчивая откачиванием загрязненных или талых вод. Компания Karcher выпускает погружные насосы для воды в широком ассортименте.
Погружные насосы бывают разных видов и для различных сфер применения. У компании Керхер есть погружные дренажные насосы, скажинные насосы.
В интернет-магазине Karcher вы можете купить погружные насосы для воды, а также другое насосное и поливочное оборудование Керхер по ценам производителя. При необходимости, наши квалифицированные специалисты помогут подобрать нужный аппарат. Также мы предлагаем широкий ассортимент профессиональной и бытовой техники для очистки от Karcher.
Где купить погружной насос Керхер?
Приобрести данные модели можно в наших фирменных салонах - Керхер Центрах, или в магазинах наших партнёров, либо оформить заказ в интернет-магазине, положив товар в корзину.