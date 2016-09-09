Глубинный насос для колодца

Бурение скважины – дело достаточно затратное, стоимость которого подчас выливается не в одну тысячу долларов. Поэтому многие владельцы дачных участков или загородных домов предпочитают действовать "дедовскими" методами: устраивают колодец и с его помощью стараются решить вопрос водоснабжения. Чаще всего выполняются традиционные шахтные колодцы глубиной до 15-20 метров, которые, будучи правильно спроектированными, вполне могут обеспечить дешевой водой домашнее или дачное хозяйство. Конечно, после устройства такого колодца стоит все же отдать воду в лабораторию на экспертизу, чтобы была полная уверенность в том, что она подходит для питья.

Вырыть колодец – это полдела, нужно создать систему водоснабжения, ведь в наше время вряд ли кому захочется таскать воду ведрами. Тем более, что для устройства удобного водоснабжения не так много и нужно. Здесь вам на помощь придут глубинные насосы для колодцев Karcher – надежное, эффективное и недорогое оборудование.

Погружные колодезные насосы используются там, где нет возможности применить самовсасывающие аппараты, ограниченные высотой всасывания. Преимущество насосов для колодцев в том, что они способны поднимать воду с больших глубин. Например, колодезный насос Karcher имеет максимальную глубину погружения 9 метров (от кромки воды). Обладая мощностью 850 Вт и производительностью до 6200 литров/час, он характеризуется максимальной высотой подачи воды до 33 метров.

Глубинные насосы для колодцев предназначены для работы под водой, поэтому имеют герметичный корпус. В отличие от своих скважинных "собратьев", колодезные насосы не нуждаются в сверхкомпактной компоновке и чрезмерной напорной мощности. Поэтому они имеют более простую, но не менее надежную конструкцию, и вполне доступную стоимость. Как и скважинные насосы, аппараты для колодцев могут работать длительное время без специального технического обслуживания.

Чем еще удобны колодезные насосы? В отличие от скважинных аппаратов, глубинные насосы для колодцев просты в установке. Фактически вся установка сводится к опусканию агрегата в колодец на глубину на тросе или бечевке. Единственное условие: желательно, чтобы насос немного не доставал до дна, примерно около 1 метра. Это необходимо, чтобы образующийся в процессе работы насоса "конус всасывания" не поднимал со дна частицы ила и песка. Присмотр за насосом не нужен, поскольку колодезные насосы оснащаются защитой от "сухого хода". При критическом снижении уровня воды в колодце, поплавковый выключатель останавливает насос.