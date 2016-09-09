Насос для колодца
Задумались о колодезном насосе для системы водоснабжения - обратитесь в Керхер. Мы специализируемся на производстве качественной техники для организации водоснабжения, в нашем ассортименте вы без труда найдете подходящие погружные колодезные и скважинные насосы. Каждый производимый нами глубинный насос для колодца, проходит строгий контроль качества на всех этапах сборки, по этому насосы Керхер служат долго. Также водяные насосы для колодцев Керхер отличаются мощностью и способны без труда поднять воду из колодца глубиной до 27 метров, при этом не тратя много электроэнергии. Не зависимо от того какую модель водяного погружного насоса вы купите, она будет радовать вас бесперебойной подачей воды долгие годы. По вопросам подбора глубинных насосов для колодцев обращайтесь к нашим экспертам.
Насос для колодца
Что такое погружной насос для колодца? Это аппарат, специально предназначенный для подъема воды из колодца или резервуара. Поэтому он должен обладать повышенной мощностью и производительностью. В частности, колодезный насос Karcher SPP 33 INOX рассчитан на максимальную глубину погружения в 9 метров, но при этом способен поднимать воду на высоту до 33 метров. Насос очень экономичен: при мощности двигателя 850 Вт его производительность достигает 6200 литров/час.
Погружные насосы колодезные имеют множество достоинств. Они просты и удобны в установке, и их использование не доставит вам никаких хлопот. Чтобы установить насос, не нужно быть специалистом – достаточно просто опустить его в колодец или резервуар. Как правило, это компактные и достаточно легкие аппараты: например колодезный насос Karcher весит всего 7,4 кг, что ощутимо облегчает его перемещение и хранение.
Погружные насосы для колодцев менее требовательны к загрязненности перекачиваемой воды, в сравнении с насосами скважинными, поэтому чистка колодцев вам вряд ли потребуется. Еще одним преимуществом относительно аппаратов для скважин является их отличная система охлаждения. Поэтому колодезные насосы, как правило, характеризуются низким уровнем износа деталей и долгим сроком службы. Купить погружной насос для колодца – это удобный и практичный вариант организации водоснабжения частного дома, а также для получения воды для хозяйственных нужд и полива.
Глубинный насос для колодца
Бурение скважины – дело достаточно затратное, стоимость которого подчас выливается не в одну тысячу долларов. Поэтому многие владельцы дачных участков или загородных домов предпочитают действовать "дедовскими" методами: устраивают колодец и с его помощью стараются решить вопрос водоснабжения. Чаще всего выполняются традиционные шахтные колодцы глубиной до 15-20 метров, которые, будучи правильно спроектированными, вполне могут обеспечить дешевой водой домашнее или дачное хозяйство. Конечно, после устройства такого колодца стоит все же отдать воду в лабораторию на экспертизу, чтобы была полная уверенность в том, что она подходит для питья.
Вырыть колодец – это полдела, нужно создать систему водоснабжения, ведь в наше время вряд ли кому захочется таскать воду ведрами. Тем более, что для устройства удобного водоснабжения не так много и нужно. Здесь вам на помощь придут глубинные насосы для колодцев Karcher – надежное, эффективное и недорогое оборудование.
Погружные колодезные насосы используются там, где нет возможности применить самовсасывающие аппараты, ограниченные высотой всасывания. Преимущество насосов для колодцев в том, что они способны поднимать воду с больших глубин. Например, колодезный насос Karcher имеет максимальную глубину погружения 9 метров (от кромки воды). Обладая мощностью 850 Вт и производительностью до 6200 литров/час, он характеризуется максимальной высотой подачи воды до 33 метров.
Глубинные насосы для колодцев предназначены для работы под водой, поэтому имеют герметичный корпус. В отличие от своих скважинных "собратьев", колодезные насосы не нуждаются в сверхкомпактной компоновке и чрезмерной напорной мощности. Поэтому они имеют более простую, но не менее надежную конструкцию, и вполне доступную стоимость. Как и скважинные насосы, аппараты для колодцев могут работать длительное время без специального технического обслуживания.
Чем еще удобны колодезные насосы? В отличие от скважинных аппаратов, глубинные насосы для колодцев просты в установке. Фактически вся установка сводится к опусканию агрегата в колодец на глубину на тросе или бечевке. Единственное условие: желательно, чтобы насос немного не доставал до дна, примерно около 1 метра. Это необходимо, чтобы образующийся в процессе работы насоса "конус всасывания" не поднимал со дна частицы ила и песка. Присмотр за насосом не нужен, поскольку колодезные насосы оснащаются защитой от "сухого хода". При критическом снижении уровня воды в колодце, поплавковый выключатель останавливает насос.
Колодезный насос
Погружной колодезный насос предназначен для работы под водой. Он опускается непосредственно в колодец и фиксируется на крепежном тросе у дна, поэтому вы сможете одновременно пользоваться и традиционным способом забора воды – с помощью ведра. Как и скважинные, колодезные аппараты оснащаются герметичным корпусом, а охлаждение насоса происходит за счет перекачиваемого потока воды. Однако колодезные насосы не имеют серьезных ограничений по размерам, в отличие от скважинного оборудования, поэтому отличаются более простой конструкцией и меньшей стоимостью.
Погружные колодезные насосы предназначены для опускания на сравнительно небольшую глубину. Например, насос Karcher может работать на глубине до 9 метров, обеспечивая подачу воды до 5000 литров в час. Все компоненты агрегата рассчитаны на длительную эксплуатацию без специального технического обслуживания, поэтому он идеально подходит для частного хозяйства.
Глубинный насос для колодцев Керхер обладает достаточной производительностью, чтобы полностью обеспечить нужды частного дома и хозяйства, включая полив растений.
Водяной насос для колодца
Если у вас есть возможность установить самовсасывающий насос для колодца – прекрасно. Тогда к вашим услугам автоматические насосные станции с гидроаккумулятором или электронные станции водоснабжения от Karcher. Их установка не потребует монтажа дополнительного оборудования и позволит вам создать водопровод, не уступающий по качеству и комфорту использования централизованному. Аппараты имеют отличную производительность (3000-4800 литров/час), достаточную для нужд дома и хозяйства.
Погружные водяные насосы для колодцев устанавливают в случаях, применение самовсасывающих невозможно. Они могут поднимать воду с намного больших глубин. Например, максимальная глубина погружения колодезного насоса Керхер составляет 9 метров (от уровня воды в колодце), а высота подачи воды – до 33 метров. Причем, по производительности (до 6000 литров/час) он даже превосходит насосные станции.
Погружной водяной насос для колодца Karcher позволит создать хорошее индивидуальное водоснабжение загородного дома. Но чтобы обеспечить максимально эффективное и комфортное использование водопровода, желательно в систему включить гидроаккумулятор, который будет накапливать воду. Использование гидроаккумулятора увеличивает срок службы насоса, поскольку снижает частоту его включений, защищает систему от гидроударов.
Глубинный насос для колодца
Оптимальная система водоснабжения загородного дома, реализованная с помощью погружного колодезного насоса, будет выглядеть следующим образом. Вода из насоса сначала закачивается по шлангу наверх, затем по трубам поступает в гидроаккумулятор (гидробак), откуда подается на точки потребления. Наличие гидроаккумулятора очень желательно, поскольку он делает водопровод более удобным, защищает систему от гидроударов и продляет срок службы насоса, снижая частоту его включений. Для хозяйственных нужд или системы полива вы можете подавать воду как через гидроаккумулятор, так и напрямую.
Официальный интернет-магазин Karcher предлагает широкий ассортимент насосного оборудования. У нас вы можете купить насосные станции, скважинные и колодезные насосы Керхер, садовые и дренажные насосы.
