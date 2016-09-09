Насос водомет для скважины
Глубинный водомет-насос – область применения
Представить современную комфортную жизнь без водопровода просто невозможно. Однако далеко не всегда у владельцев коттеджей, загородных домов или дач есть возможность подключиться к централизованному водоснабжению. В подобных ситуациях выход только один – бурение скважины и покупка соответствующего оборудования для организации водоснабжения. И в первую очередь вам потребуется глубинный насос, нередко именуемый в народе как "водомет для скважины".
Насосы для скважин работают в сложных условиях, что повышает требования к аппаратам по части надежности и долговечности. Поэтому, решив купить погружной водомет-насос, обратите внимание на Керхер. Мы рекомендуем насосы от компании Karcher, которая хорошо известна во всем мире как производитель техники высочайшего качества.
Глубинный водомет-насос – это погружной аппарат, который предназначен для подъема воды из скважины. Его использование оправдано, если уровень залегания грунтовых вод ниже, чем предельная высота всасывания обычного поверхностного насоса – 6-8 метров. Насосы водомет скважинные могут обеспечить подъем воды с гораздо больших глубин. Например, глубина погружения глубинных насосов Karcher достигает 27 метров.
Что нужно учесть, выбирая водомет для скважины? Прежде всего, он должен подходить по размеру к диаметру вашей скважины. Погружные насосы специально выполняются в форме вытянутого цилиндра, позволяющей проходить в трубу-окантовку скважины. И диаметр водомета – это важный параметр, который вы должны учесть: он должен быть, как минимум, на несколько миллиметров меньше внутреннего диаметра трубы. Здесь стоит сказать о глубинных насосах Керхер, которые специально разработаны для эксплуатации в небольших скважинах частных хозяйств. Диаметр этих аппаратовподходит для большинства скважин!
Насосы водомет скважинные - водоснабжение хозяйства без забот
Несмотря на компактные размеры, насосы водомет скважинные могут поднимать значительное количество воды. Например, глубинные насосы Karcher обладают производительностью до 5 тыс. литров в час, чего с лихвой хватит для водоснабжения коттеджа или крупного особняка. Такие характеристики обеспечивает многоступенчатая конструкция аппаратов. При этом глубинный водомет выполняется в герметичном корпусе, в котором также располагается электродвигатель.
Купив насос Karcher, обладающий высокой производительностью, вы получите в распоряжение достаточное количество воды для полива и орошения растений. Вы сможете помыть автомобиль или сельскохозяйственную технику, фасад дома или садовые дорожки, не заботясь об экономии воды. Таким образом, насосы водомет – это прекрасная возможность обеспечить водоснабжение в частном хозяйстве буквально для любых нужд.
При всех многочисленных достоинствах, водомет-насос прост и удобен в использовании, а главное – надежен. Глубинные насосы Керхер, например, рассчитаны на многолетнюю эксплуатацию без необходимости проводить регулярное техобслуживание.
Где купить насос водомет Керхер?
