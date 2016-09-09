Поплавковые насосы

Поплавковые дренажные насосы

Дренажные насосы с поплавком – категория оборудования для обслуживания систем водоснабжения и канализации. Главная особенность – наличие поплавка, управляющего работой устройства в зависимости от степени наполнения резервуара (колодца) водой. При снижении уровня жидкости до минимального уровня происходит отключение оборудования, при наполнении – запуск.

Сфера применения

Чаще всего погружной насос с поплавковым выключателем используют для откачки воды. Его помещают в резервуар или колодец, когда уровень воды опускается до критической отметки, происходит автоматическое размыкание цепи с последующим отключением оборудования.

Одно из направлений использования – очистка различных сооружений (домов, промышленных объектов, подвалов, складов и прочих). Дренажный насос с поплавковым выключателем – оптимальное решение для перекачки больших объемов воды.

Принцип работы поплавкового насоса

Подключение и отключение поплавкового насоса происходит с помощью автоматического переключателя. Он имеет герметичный корпус, наполненный воздухом, поэтому всегда находится на поверхности воды. Когда ее уровень снижается, устройство перемещается вниз – амплитуда его движения ограничена длиной провода. Благодаря специальному грузу выключатель перемещается вдоль кабеля.

Помимо воздуха внутри находятся: контакты выключателя, магниты и металлический шарик, который служит для замыкания проводов. Благодаря предельно простой конструкции поплавковые дренажные насосы работают стабильно и без сбоев.

Преимущества

Существует несколько весомых причин купить поплавковый насос. Основные преимущества:

простота конструкции – отказ выключатели исключен, так как он не содержит хрупких деталей;

надежность – механизм срабатывает четко и без сбоев;

автоматическое срабатывание – поплавковый насос для откачки воды или стоков не нуждается в круглосуточном надзоре, лишь в периодическом обслуживании;

продление срока эксплуатации насоса.

Гарантируем оперативное обслуживание и высокое качество поставляемого оборудования.