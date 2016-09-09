Насосы для грязной воды
Для удаления воды из подвала, затопленного помещения, осушения бассейна, пруда, колодца отлично подойдет погружной насос для откачки грязной воды от производителя Керхер. Отличительными особенностями наших грязевых насосов являются производительность и удобство эксплуатации. Функциональные устройства обеспечат быстрое удаление воды в случае прорыва трубы, подтопления при весеннем паводке, наводнении.
Высокопроизводительные насосы для откачки грязной воды являются устройствами дренажного типа и предназначены для осушения карьеров, туннелей, шахт, подвалов и водоемов, а также для очистки колодцев, скважин и бассейнов от заиливания. Благодаря специальным сетчатым фильтрам, мощные агрегаты справляются с перекачкой загрязненных жидкостей при наличии примесей (гравий, песок и пр.) до 30 мм.
Особенности компоновки и принципа работы
Конструктивно устройства для откачки загрязненной жидкости выполнены по одинаковой схеме: внутри прочного корпуса с резервуаром смонтирован всасывающий механизм, как правило, центробежного типа с электроприводом. Защиту от крупных примесей обеспечивает особая сетка.
Основные виды
Среди прочих видов наиболее эффективны и практичны для перекачки сточных и загрязненных жидкостей два вида агрегатов:
• Поверхностные — предназначены для работы в «сухих» условиях, когда основные узлы расположены выше уровня воды. Откачка производится с помощью специального рукава , опущенного в водоем или резервуар.
o Достоинства: простота, мобильность, невысокая цена.
• Погружные насосы для откачки грязной воды частично или полностью погружаются в жидкость. Благодаря хорошему отводу тепла, они способны длительно работать при максимальной нагрузке.
o Достоинства: компактность, выносливость, высокая производительность и глубина откачки.
Преимущества насосов Керхер
Мощных насосов для откачки грязной воды популярного бренда Керхер выгодно выделяют среди других аналогов три бесспорных преимущества:
- Надежно. Особое антикоррозийное покрытие, керамико-гранитные сальники, интеллектуальные датчики и многие другие фирменные «хитрости» гарантируют длительную работу агрегатов Karcher с максимальными нагрузками.
- Компактно. Малогабаритные устройства характеризуются незаурядной производительностью.
- Эффективно. Насосы способны откачивать загрязненные жидкости с глубины до 8 м при наличии примесей в пределах 30 мм.
Купить насос для бытовых нужд
Оптимальный вариант для нужд частного дома или коттеджа — купить насос для откачки грязной воды мощностью в пределах 400 Вт, способный перекачивать 80 и более литров в минуту.
Где купить дренажный насос для откачки грязной воды Керхер?
Приобрести данные модели можно в наших фирменных салонах - Керхер Центрах, или в магазинах наших партнёров, либо оформить заказ в интернет-магазине, положив товар в корзину.