Поверхностный водяной насос от производителя

Поверхностные насосы для воды Керхер – это мобильные аппараты, которые легко перемещаются с места на место. Они отличаются сравнительно небольшим весом и наличием удобной ручки для переноса. Вам не придется наклоняться каждый раз, чтобы включить садовый поверхностный насос: для этой цели предусмотрен педальный выключатель.

Подавать воду в дом можно с помощью садового насоса, но для организации домового водоснабжения компания Karcher рекомендует специальные поверхностные насосы – насосные станции. Фактически, это готовое решение для полноценной системы индивидуального водоснабжения загородного дома или дачи.

Автоматическая насосная станция Керхер – это поверхностный водяной насос с гидроаккумулятором, оснащенный манометром и системой автоматики. Агрегат закачивает воду в гидробак, создавая номинальное давление, и затем отключается. Непосредственно в водопровод и на точки потребления вода поступает из гидроаккумулятора. Как только давление в гидроаккумуляторе снижается ниже заданного уровня, насос поверхностный включается автоматически и процесс повторяется. Подобная схема работы позволяет существенно снизить частоту включения насоса, что продлевает его ресурс. Также это дает возможность иметь небольшой резерв воды в гидробаке. И даже если насос поверхностный не сможет запуститься (например, из-за отключения электричества), вы сможете использовать воду.