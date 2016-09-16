поверхностные насосы
Мобильные агрегаты небольшой массы для дачи, дома от Керхер предлагаются по выгодной цене. Надежность, длительный эксплуатационный срок, высокие качественные характеристики – главные преимущества поверхностных насосов. Выключатель выполнен в виде педали, поэтому удобно управлять работой устройства, без особых усилий и постоянных нагибаний. Можно приобрести насосную станцию, укомплектованную манометром, гидравлическим аккумулятором, автоматической системой управления работой поверхностного насоса для воды. С таким агрегатом владелец загородного дома, дачи всегда будет иметь свежую воду для хозяйственных нужд.
Каталог поверхностных насосов
Насосы Керхер это широкий спектр применения, надежность, качество и долговечность.
Садовые и бочковые насосы идеально подойдут для полива сада или приусадебного участка. Бочечный насос может качать воду прямо из бочки с дождевой воды, что избавляет от необходимости таскать тяжелые лейки. Насосы серии BP Garden обладают более высокой производительностью и могут доставлять воду практически к любой точке для полива.
Если имеется скважина, то стоит обратить внимание на серию насосов серии BP Deep Well, установка в цистерны или глубинные скважины до 60 метров глубиной.
Категории поверхностных насосов
Поливочные насосы
Насосы для полива идеальное решение для сада или огорода.
Самовсасывающие насосы
Насосы, которые забирают воду для полива или других нужд.
Центробежные насосы
Центробежные насосы используются практически везде. Идеальное решение для использования на приусадебных участках.
Напорные насосы
Насосы не только для сада, но и для домашнего водоснабжения. правильное решение для каждой задачи.
Поверхностный водяной насос от производителя
Поверхностные насосы для воды Керхер – это мобильные аппараты, которые легко перемещаются с места на место. Они отличаются сравнительно небольшим весом и наличием удобной ручки для переноса. Вам не придется наклоняться каждый раз, чтобы включить садовый поверхностный насос: для этой цели предусмотрен педальный выключатель.
Подавать воду в дом можно с помощью садового насоса, но для организации домового водоснабжения компания Karcher рекомендует специальные поверхностные насосы – насосные станции. Фактически, это готовое решение для полноценной системы индивидуального водоснабжения загородного дома или дачи.
Автоматическая насосная станция Керхер – это поверхностный водяной насос с гидроаккумулятором, оснащенный манометром и системой автоматики. Агрегат закачивает воду в гидробак, создавая номинальное давление, и затем отключается. Непосредственно в водопровод и на точки потребления вода поступает из гидроаккумулятора. Как только давление в гидроаккумуляторе снижается ниже заданного уровня, насос поверхностный включается автоматически и процесс повторяется. Подобная схема работы позволяет существенно снизить частоту включения насоса, что продлевает его ресурс. Также это дает возможность иметь небольшой резерв воды в гидробаке. И даже если насос поверхностный не сможет запуститься (например, из-за отключения электричества), вы сможете использовать воду.
Где купить поверхностный насос Керхер?
