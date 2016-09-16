Самовсасывающие поверхностные насосы

Насосы самовсасывающие Керхер

Поверхностные насосы самовсасывающие Керхер предназначены для создания индивидуальной системы водоснабжения дома или для полива дачного участка. Они могут устанавливаться даже в некотором отдалении от водного источника, но при этом нужно учитывать, что глубина подъема воды у них не превышает 8-9 метров. В процессе работы такой аппарат создает разрежение во всасывающем патрубке, что позволяет подавать воду в систему со значительного расстояния (до 300 метров). При этом насосы Керхер создают отличный напор: максимальная высота подъема воды для электронных насосов и насосных станций составляет до 50-55 метров, а для садовых насосов для полива – до 70 метров.

Компания Karcher производит самовсасывающие насосы для воды трех типов: электронные станции водоснабжения, автоматические насосные станции с гидроаккумулятором и поверхностные садовые насосы. Первые два типа лучше всего подходят для создания водоснабжения, но могут использоваться и для полива. Насосы садовые Керхер оптимизированы для систем орошения растений, однако, также могут применяться и для подачи воды в дом.