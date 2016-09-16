Самовсасывающие поверхностные насосы
Хорошо организованное бытовое водоснабжение является непременным условием комфортного проживания в частном доме или на даче. Для этой цели отлично подходят бытовые самовсасывающие насосы для воды, выпускаемые компанией Karcher. Немецкая фирма производит широкий модельный ряд таких аппаратов, отличающихся мощностью, функциональностью и выгодной стоимостью. К слову каждый этап производства бытовых водяных насосов тщательно контролируется, что гарантирует долгий срок службы, а соблюдение стандартов производство обеспечивает преемственность аксессуаров и компонентов. Вы без труда подберете бытовой насос, который оптимально подойдет для ваших целей.
Не знаете как подобрать правильный насос?
Воспользуйтесь нашим помощником по подбору насоса.
Насосы Керхер это широкий спектр применения, надежность, качество и долговечность.
Садовые и бочковые насосы идеально подойдут для полива сада или приусадебного участка. Бочечный насос может качать воду прямо из бочки с дождевой воды, что избавляет от необходимости таскать тяжелые лейки. Насосы серии BP Garden обладают более высокой производительностью и могут доставлять воду практически к любой точке для полива.
Если имеется скважина, то стоит обратить внимание на серию насосов серии BP Deep Well, установка в цистерны или глубинные скважины до 60 метров глубиной.
Ответьте всего на несколько вопросов, чтобы подобрать праивльный вариант.
Поливочные насосы
Насосы для полива идеальное решение для сада или огорода.
Центробежные насосы
Центробежные насосы используются практически везде. Идеальное решение для использования на приусадебных участках.
Напорные насосы
Насосы не только для сада, но и для домашнего водоснабжения. правильное решение для каждой задачи.
Станции водоснабжения
Насосные станции для домового водоснабжения
Насосы самовсасывающие Керхер
Поверхностные насосы самовсасывающие Керхер предназначены для создания индивидуальной системы водоснабжения дома или для полива дачного участка. Они могут устанавливаться даже в некотором отдалении от водного источника, но при этом нужно учитывать, что глубина подъема воды у них не превышает 8-9 метров. В процессе работы такой аппарат создает разрежение во всасывающем патрубке, что позволяет подавать воду в систему со значительного расстояния (до 300 метров). При этом насосы Керхер создают отличный напор: максимальная высота подъема воды для электронных насосов и насосных станций составляет до 50-55 метров, а для садовых насосов для полива – до 70 метров.
Компания Karcher производит самовсасывающие насосы для воды трех типов: электронные станции водоснабжения, автоматические насосные станции с гидроаккумулятором и поверхностные садовые насосы. Первые два типа лучше всего подходят для создания водоснабжения, но могут использоваться и для полива. Насосы садовые Керхер оптимизированы для систем орошения растений, однако, также могут применяться и для подачи воды в дом.
Где купить самовсасывающий поверхностный насос Керхер?
Приобрести данные модели можно в наших фирменных салонах - Керхер Центрах, или в магазинах наших партнёров, либо оформить заказ в интернет-магазине, положив товар в корзину.