Центробежные насосы
Организация подачи воды будет оптимальной с центробежными насосами для воды Керхер. К преимуществам такого насосного оборудования стоит отнести высокую величину производительность, компактность, надежность, возможность создать высокий уровень напора, бесшумность в работе, долговечность. Центробежные насосы незаменимы при проведении поливочных, оросительных работ, подачи воды в загородный дом, на дачу. Особенности конструкционного исполнения и дизайнерского исполнения позволяют создавать и поддерживать стабильное давление в течение длительного времени.
Насосы Керхер это широкий спектр применения, надежность, качество и долговечность.
Садовые и бочковые насосы идеально подойдут для полива сада или приусадебного участка. Бочечный насос может качать воду прямо из бочки с дождевой воды, что избавляет от необходимости таскать тяжелые лейки. Насосы серии BP Garden обладают более высокой производительностью и могут доставлять воду практически к любой точке для полива.
Если имеется скважина, то стоит обратить внимание на серию насосов серии BP Deep Well, установка в цистерны или глубинные скважины до 60 метров глубиной.
Центробежные насосы – незаменимые устройства для организации подачи воды
Для создания стабильного источника водоснабжения потребуется специальная техника. Поверхностные центробежные насосы представляют собой устройства, которые используются для полива и орошения садовых участков, организации стабильной подачи воды в загородный дом, а также поддержания необходимого давления в системе.
Конструктивные особенности и принцип работы
Конструкция центробежного насоса отличается горизонтальным размещением корпуса. За счет своих габаритов он характеризуется хорошей устойчивостью и эксплуатируется, находясь на земле. Рабочая камера комплектуется колесом с лопастями. Включение техники может осуществляться с помощью специальной кнопки или пульта управления. Некоторые модели комплектуются блоком автоматики, который корректирует работу устройства.
Принцип работы центробежного насоса базируется на действии центробежной силы. Во время вращения колеса по всей его оси течет жидкость, попадает на стенки, а затем перемещается в отводящий канал. Из источника вода всасывается в устройство через один шланг и выходит под определенным давлением через другой, поступая в систему водопровода или в поливочный комплекс.
Преимущества центробежных насосов
К основным достоинствам центробежных насосов для воды относят:
• высокую производительность;
• непрерывную работу на протяжении длительного времени;
• надежность и долговечность;
• небольшие габариты и малый вес;
• простоту в использовании;
• создание большого напора воды;
• экономию электроэнергии;
• тихую работу;
• относительно невысокую стоимость.
Правила эксплуатации
Более простые модели бытовых центробежных поверхностных насосов оснащаются одним колесом и являются оптимальным выбором для полива растений на даче. Многоступенчатые агрегаты имеют высокую производительность и рассчитаны для обеспечения работы систем водоснабжения, а также поддержания нужного давления в водопроводе. Центробежные насосы поверхностного типа неверотяно надежны.
Можно купить центробежный насос для скважин и колодцев до 8 метров.
При эксплуатации насоса водяного центробежного в зимнее время следует предусмотреть надежную теплоизоляцию. Для подключения самовсасывающего устройства потребуется обратный клапан, два шланга, соединительный элемент (штуцер) и фильтр сетчатого типа. Оборудование отличается простым монтажом, несложным обслуживанием и стабильной работой в различных климатических условиях.
