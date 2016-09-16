Садовые насосы – функциональные и практичные устройства для качественного полива

Садовые насосы для полива обеспечивают стабильную подачу воды на даче и позволяют выращивать большой урожай. Устройства отличаются надежной работой и простотой в использовании. Агрегаты могут иметь мощность до 1200 Вт и производительность 6000 л/час.

Особенности агрегатов

Поливочный насос способен всасывать воду с большой глубины (8 метров), и перекачивать ее. Он используются не только для полива огорода, но и является достаточно эффективным устройством для откачивания талых вод. Подача жидкости выполняется из скважин и организаций систем полива. Подъем воды осуществляется на высоту до 60 метров.

Есть возможность купить садовой насос с наличием защитной системы мотора от перегрузок. Устройства во время работы издают минимальный уровень шума и достаточно просты в техническом обслуживании. Выключатель электронного типа предотвращает «сухой ход» при минимальном количестве воды.

Основные преимущества насоса садового

К главным преимуществам садовых поливочных насосов относят:

• высокую мобильность;

• удобство в повседневной эксплуатации;

• хороший напор воды;

• надежность и длительный срок службы;

• большой выбор модификаций.

За счет компактных габаритов переносить по участку водяной насос для полива и размещать агрегат снаружи не составит никаких проблем. При сезонном хранении устройство не занимает много полезного пространства. Есть модели с электронным экраном, который позволит контроллировать работу насоса.

Купить насос для полива различных моделей, которые отличаются мощностью и производительностью по привлекательной цене можно в нашем интернет-магазине.