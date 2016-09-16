Насосы для полива
Хороший урожай будет в том случае, если на даче, в загородном доме всегда будет под рукой поливочный насос. Насосы для полива от Керхер характеризуются высокой мобильностью, удобством в использовании, хорошей величиной напора, низким уровнем шума, надежностью и длительным сроком службы. Стоит добавить и широкий ассортимент модификаций в зависимости от производительности, мощности, габаритов и наличии дополнительных функциональных аксессуаров. Садовые насосы по привлекательной цене – незаменимый, удобный помощник в огороде, саду.
Насосы Керхер это широкий спектр применения, надежность, качество и долговечность.
Садовые и бочковые насосы идеально подойдут для полива сада или приусадебного участка. Бочечный насос может качать воду прямо из бочки с дождевой воды, что избавляет от необходимости таскать тяжелые лейки. Насосы серии BP Garden обладают более высокой производительностью и могут доставлять воду практически к любой точке для полива.
Если имеется скважина, то стоит обратить внимание на серию насосов серии BP Deep Well, установка в цистерны или глубинные скважины до 60 метров глубиной.
Самовсасывающие насосы
Насосы, которые забирают воду для полива или других нужд.
Центробежные насосы
Центробежные насосы используются практически везде. Идеальное решение для использования на приусадебных участках.
Напорные насосы
Насосы не только для сада, но и для домашнего водоснабжения. правильное решение для каждой задачи.
Станции водоснабжения
Насосные станции для домового водоснабжения
Садовые насосы – функциональные и практичные устройства для качественного полива
Садовые насосы для полива обеспечивают стабильную подачу воды на даче и позволяют выращивать большой урожай. Устройства отличаются надежной работой и простотой в использовании. Агрегаты могут иметь мощность до 1200 Вт и производительность 6000 л/час.
Особенности агрегатов
Поливочный насос способен всасывать воду с большой глубины (8 метров), и перекачивать ее. Он используются не только для полива огорода, но и является достаточно эффективным устройством для откачивания талых вод. Подача жидкости выполняется из скважин и организаций систем полива. Подъем воды осуществляется на высоту до 60 метров.
Есть возможность купить садовой насос с наличием защитной системы мотора от перегрузок. Устройства во время работы издают минимальный уровень шума и достаточно просты в техническом обслуживании. Выключатель электронного типа предотвращает «сухой ход» при минимальном количестве воды.
Основные преимущества насоса садового
К главным преимуществам садовых поливочных насосов относят:
• высокую мобильность;
• удобство в повседневной эксплуатации;
• хороший напор воды;
• надежность и длительный срок службы;
• большой выбор модификаций.
За счет компактных габаритов переносить по участку водяной насос для полива и размещать агрегат снаружи не составит никаких проблем. При сезонном хранении устройство не занимает много полезного пространства. Есть модели с электронным экраном, который позволит контроллировать работу насоса.
