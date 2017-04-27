Насосные станции для дома и дачи
Автоматические насосные станции Karcher предназначены для организации подачи воды в загородном доме или на даче при отсутствии централизованной коммуникации. Оборудование отличается компактными размерами, высокой производительностью и простотой в эксплуатации благодаря автоматизации основных процессов. Для монтажа и подключения агрегатов не требуется вносить изменения в конструкцию водопровода.
Насосы Керхер это широкий спектр применения, надежность, качество и долговечность.
Садовые и бочковые насосы идеально подойдут для полива сада или приусадебного участка. Бочечный насос может качать воду прямо из бочки с дождевой воды, что избавляет от необходимости таскать тяжелые лейки. Насосы серии BP Garden обладают более высокой производительностью и могут доставлять воду практически к любой точке для полива.
Если имеется скважина, то стоит обратить внимание на серию насосов серии BP Deep Well, установка в цистерны или глубинные скважины до 60 метров глубиной.
Поливочные насосы
Насосы для полива идеальное решение для сада или огорода.
Самовсасывающие насосы
Насосы, которые забирают воду для полива или других нужд.
Центробежные насосы
Центробежные насосы используются практически везде. Идеальное решение для использования на приусадебных участках.
Напорные насосы
Насосы не только для сада, но и для домашнего водоснабжения. правильное решение для каждой задачи.
Особенности выбора и характеристики
Главная особенность насосной станции для частного дома заключается в возможности поддержания требуемого напора в автоматическом режиме. Такая функция обеспечивается наличием бака для образования запаса воды, которая в любой момент подается по водопроводу. Покупателям предлагаются на выбор агрегаты, комплектующиеся гидроаккумуляторами на 19 и 24 л. Модели отличаются мощностью электромотора и соответственно производительностью. Бытовая насосная станция выбирается с учетом суточной потребности воды всеми потребителями, подключенными к магистрали.
Для выполнения возложенных функций оборудование адаптировано под наши условия эксплуатации и включает все необходимые узлы и модули для обеспечения стабильной подачи воды. В гидробаке всегда поддерживается необходимое давление в автоматическом режиме, контроль над которым обеспечивается с помощью манометра. При открытии крана на сантехническом приборе вода поступает в систему. При снижении напора ниже нормированного значения станция водоснабжения для частного дома и дачи автоматически включается и закачивает жидкость в бак до достижения требуемого давления.
Агрегаты с гидроблоком эффективны для системы с подключенными санузлами, стиральными машинами, прочими потребителями и могут подавать воду из колодцев, а также цистерн, поддерживая требуемый напор. Станции комплектуются самовсасывающими насосами поверхностного типа на 800 или 1100 Вт, способными обеспечить всасывание воды на высоту до 8 м, а подачу по трубопроводу до 50 м. В зависимости от мощности насоса обеспечивается производительность 3 или 4,5 тыс. л/ч.
Преимущества аппаратов Karcher
При изготовлении оборудования применяются инновационные технологии и прогрессивные технические решения, позволяющие агрегатам демонстрировать отличные эксплуатационные характеристики. Купить насосную станцию водоснабжения для дома выгодно по следующим причинам:
• простота в монтаже и доступная стоимость оборудования;
• высокое качество сборки;
• надежность в работе благодаря использованию износоустойчивых комплектующих;
• обеспечение стабильного напора в системе водопровода;
• полностью автоматизированный циклический процесс;
• продолжительный срок службы;
• при эксплуатации не требуется спецобслуживание.
Купить автоматическую насосную станцию - оптимальное решение при необходимости организовать подачу воды в частный дом, а также организовать дачный водопровод с целью орошения приусадебного участка.
Приобрести данные модели можно в наших фирменных салонах - Керхер Центрах, или в магазинах наших партнёров, либо оформить заказ в интернет-магазине, положив товар в корзину.
Где купить насосную станцию Керхер?
