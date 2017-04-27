Насосные станции для дома и дачи

Особенности выбора и характеристики

Главная особенность насосной станции для частного дома заключается в возможности поддержания требуемого напора в автоматическом режиме. Такая функция обеспечивается наличием бака для образования запаса воды, которая в любой момент подается по водопроводу. Покупателям предлагаются на выбор агрегаты, комплектующиеся гидроаккумуляторами на 19 и 24 л. Модели отличаются мощностью электромотора и соответственно производительностью. Бытовая насосная станция выбирается с учетом суточной потребности воды всеми потребителями, подключенными к магистрали.

Для выполнения возложенных функций оборудование адаптировано под наши условия эксплуатации и включает все необходимые узлы и модули для обеспечения стабильной подачи воды. В гидробаке всегда поддерживается необходимое давление в автоматическом режиме, контроль над которым обеспечивается с помощью манометра. При открытии крана на сантехническом приборе вода поступает в систему. При снижении напора ниже нормированного значения станция водоснабжения для частного дома и дачи автоматически включается и закачивает жидкость в бак до достижения требуемого давления.

Агрегаты с гидроблоком эффективны для системы с подключенными санузлами, стиральными машинами, прочими потребителями и могут подавать воду из колодцев, а также цистерн, поддерживая требуемый напор. Станции комплектуются самовсасывающими насосами поверхностного типа на 800 или 1100 Вт, способными обеспечить всасывание воды на высоту до 8 м, а подачу по трубопроводу до 50 м. В зависимости от мощности насоса обеспечивается производительность 3 или 4,5 тыс. л/ч.

Преимущества аппаратов Karcher

При изготовлении оборудования применяются инновационные технологии и прогрессивные технические решения, позволяющие агрегатам демонстрировать отличные эксплуатационные характеристики. Купить насосную станцию водоснабжения для дома выгодно по следующим причинам:

• простота в монтаже и доступная стоимость оборудования;

• высокое качество сборки;

• надежность в работе благодаря использованию износоустойчивых комплектующих;

• обеспечение стабильного напора в системе водопровода;

• полностью автоматизированный циклический процесс;

• продолжительный срок службы;

• при эксплуатации не требуется спецобслуживание.

Купить автоматическую насосную станцию - оптимальное решение при необходимости организовать подачу воды в частный дом, а также организовать дачный водопровод с целью орошения приусадебного участка.

Приобрести данные модели можно в наших фирменных салонах - Керхер Центрах, или в магазинах наших партнёров, либо оформить заказ в интернет-магазине, положив товар в корзину.