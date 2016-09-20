Автомобильные пылесосы
Автомобильные пылесосы используются для уборки салона и багажного отделения. Они комплектуются фильтром, щетками, насадками и оборудованы местами для хранения принадлежностей.
Портативные пылесосы Kärcher активно используются для профессиональной чистки автомобилей разного класса. Стильный оригинальный корпус, великолепная производительность и надежность являются главными достоинствами нашей техники.
Для чего покупают автомобильные пылесосы?
Автомобильные пылесосы предназначены для уборки и чистки салона машины. Мини-устройства снабжаются различными насадками, позволяющими эффективно использовать устройство для чистки салона. Беспроводной пылесос может собрать с обивки и пола салона крошки, песок, мелкую пыль. Их применяют в основном для ежедневной уборки авто, однако существуют более мощные модели, предназначенные для капитальной очистки машины. Некоторые девайсы позволяют удалять даже жидкую грязь.
Универсальность пылесосов для автомобилей
Компания «Керхер» является признанным во всем мире специалистом в области техники, предназначенной для бытовой и профессиональной уборки. Мы предлагаем купить надежные и удобные в использовании моющие автомобильные пылесосы, к преимуществам которых можно отнести:
- компактность и мобильность;
- возможность добраться к самым труднодоступным местам в салоне или багажнике;
- максимальную простоту и удобство в использовании благодаря отсутствию мешка для пыли;
- возможность сбора жидкости и грязи;
- выгодную цену.
Автопылесосы являются широко специализированными универсальными аппаратами. Объемные резервуары для пыли, большая сила всасывания и мощность пылесосов для чистки авто позволяют также делать уборку в гараже или на автомойке.
Чистка салона автомобиля
Компания «Керхер» выпускает широкий спектр чистящего машинного оборудования, который включает в себя как компактные автомобильные пылесосы для бытового применения, так и более мощные профессиональные аппараты.
Оптимальным выбором для чистки салона будут такие представители модельного ряда Kärcher, как пылесосы влажной и сухой уборки. С помощью подобного оборудования можно без труда наводить порядок не только внутри автомобилей, но и выполнять ежедневную уборку в автосалонах, гаражах или мастерских.
Благодаря применению оборудования Kärcher чистка салона автомобиля будет выполнена с максимальным качеством и с минимальными временными затратами.
Где купить автомобильный пылесос Керхер?
Приобрести данные модели можно в наших фирменных салонах Керхер Центрах или в магазинах наших партнёров, либо оформить заказ в интернет-магазине, положив товар в корзину.