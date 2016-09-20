Чистка салона автомобиля

Компания «Керхер» выпускает широкий спектр чистящего машинного оборудования, который включает в себя как компактные автомобильные пылесосы для бытового применения, так и более мощные профессиональные аппараты.

Оптимальным выбором для чистки салона будут такие представители модельного ряда Kärcher, как пылесосы влажной и сухой уборки. С помощью подобного оборудования можно без труда наводить порядок не только внутри автомобилей, но и выполнять ежедневную уборку в автосалонах, гаражах или мастерских.

Благодаря применению оборудования Kärcher чистка салона автомобиля будет выполнена с максимальным качеством и с минимальными временными затратами.

Где купить автомобильный пылесос Керхер?

Приобрести данные модели можно в наших фирменных салонах Керхер Центрах или в магазинах наших партнёров, либо оформить заказ в интернет-магазине, положив товар в корзину.