Очистка интерьера автомобиля от А до Я. В этом наборе вы найдете абсолютно все необходимые насадки, чтобы убраться в салоне автомобиля. Коврики, сиденья, приборная панель, пространство между сиденьями и пр. Набор позволит сократить время уборки автомобиля с помощью пылесоса.