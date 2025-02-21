Комплект насадок для уборки интерьера автомобиля

Набор насадок который подойдет для уборки автомобиля - приборная панель, сиденья, обивка и пр.

Очистка интерьера автомобиля от А до Я. В этом наборе вы найдете абсолютно все необходимые насадки, чтобы убраться в салоне автомобиля. Коврики, сиденья, приборная панель, пространство между сиденьями и пр. Набор позволит сократить время уборки автомобиля с помощью пылесоса.

Особенности и преимущества
Подходит ко всем хозяйственным пылесосам Kärcher.
Обширный комплект принадлежностей для тщательной уборки в салоне и багажнике автомобиля
С удлинительным шлангом (1,5 м) для увеличения радиуса действия и свободы движений
Спецификации

Технические характеристики

Номин. диаметр принадлежностей ( ) 35
Цвет черный
Масса (кг) 0,751
Масса (с упаковкой) (кг) 1,032
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 560 x 230 x 130
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
  • Панель приборов
  • Центральная консоль
  • Коврики
  • Твердые напольные покрытия
  • Багажник
  • Автомобильные сиденья
  • Окна и стеклянные поверхности
  • Карманы в боковых дверях автомобиля
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Представительство Керхер в Азербайджане.

ООО "Керхер"

AZ1010, Баку, ул.г. Баку, ул. 28 мая 120

Режим работы: ПН-ПТ 9:00-18:00

Продажи Проф. решений: +994 50 251 88 84 

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