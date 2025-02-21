Аккумуляторный аппарат WD 3 Battery Set позволяет решать все те же задачи, что и обычный пылесос влажной и сухой уборки, но без подключения к электросети. Время его работы от одного заряда аккумулятора, входящего в комплект поставки, составляет 15 минут. На дисплее аккумулятора, выполненного по технологии Real Time, постоянно отображается текущее состояние заряда. Обладающий высокой силой всасывания пылесос оснащен ударопрочным пластмассовым мусоросборником большой вместимости (17 л). Патронный фильтр позволяет чередовать операции влажной и сухой уборки без замены фильтра. Оптимальный сбор мусора обеспечивается аэродинамической оптимизацией конструкции всасывающего шланга и продуманной насадкой для пола, оснащенной вставкой со смешанной щетиной. Рукоятка легко отсоединяется от всасывающего шланга, что позволяет устанавливать насадки непосредственно на нем. На время коротких перерывов в работе можно удобно закреплять насадку для пола с удлинительными трубками на корпусе аппарата. Другие особенности оснащения: функция выдувания, замки Pull & Push, эргономичная ручка для переноски и практичная система размещения принадлежностей. При этом совместимость с аккумуляторной платформой Battery Power 36 В позволяет устанавливать входящий в комплект поставки аккумулятор и в другие аппараты на той же платформе.