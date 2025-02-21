Aккумуляторный пылесос влажной и сухой уборки WD 3 Battery Set
Готов к работе: беспроводной пылесос влажной и сухой уборки WD 3 Battery Set, поставляемый в комплекте с аккумулятором. Этот аппарат, реализованный на аккумуляторной платформе Battery Power 36 В, пригоден для уборки полов и выполнения множества других уборочных работ.
Аккумуляторный аппарат WD 3 Battery Set позволяет решать все те же задачи, что и обычный пылесос влажной и сухой уборки, но без подключения к электросети. Время его работы от одного заряда аккумулятора, входящего в комплект поставки, составляет 15 минут. На дисплее аккумулятора, выполненного по технологии Real Time, постоянно отображается текущее состояние заряда. Обладающий высокой силой всасывания пылесос оснащен ударопрочным пластмассовым мусоросборником большой вместимости (17 л). Патронный фильтр позволяет чередовать операции влажной и сухой уборки без замены фильтра. Оптимальный сбор мусора обеспечивается аэродинамической оптимизацией конструкции всасывающего шланга и продуманной насадкой для пола, оснащенной вставкой со смешанной щетиной. Рукоятка легко отсоединяется от всасывающего шланга, что позволяет устанавливать насадки непосредственно на нем. На время коротких перерывов в работе можно удобно закреплять насадку для пола с удлинительными трубками на корпусе аппарата. Другие особенности оснащения: функция выдувания, замки Pull & Push, эргономичная ручка для переноски и практичная система размещения принадлежностей. При этом совместимость с аккумуляторной платформой Battery Power 36 В позволяет устанавливать входящий в комплект поставки аккумулятор и в другие аппараты на той же платформе.
Особенности и преимущества
Сменный аккумулятор Battery Power 36 ВОбеспечивает возможность работы независимо от источников электроэнергии и тем самым гарантирует максимальную свободу действий. Технология Real Time: отображение на ЖК-дисплее аккумулятора его емкости, остающегося времени работы или заряда. Совместимость со всеми аппаратами Kärcher на аккумуляторной платформе Battery Power 36 В.
Специальный патронный фильтрДля чередования операций влажной и сухой уборки без замены фильтра.
Практичная функция выдуванияДля уборки в местах, не допускающих всасывания мусора, предусмотрена практичная функция выдувания. Легкое удаление мусора, например, с гравийных клумб.
Насадка для уборки пола и всасывающий шланг
- Обеспечивает оптимальные результаты сбора любого мусора – сухого или влажного, крупного или мелкого.
- Гарантируется максимальное удобство выполнения любых работ.
Съемная рукоятка
- Позволяет присоединять насадки непосредственно к всасывающему шлангу.
- Для легкой уборки в стесненных пространственных условиях.
Удобство «парковки»
- На время перерывов в работе удлинительная трубка со шлангом и насадкой для пола быстро закрепляется на корпусе пылесоса.
Удобное хранение принадлежностей
- Удобное хранение всасывающего шланга и аксессуаров - они всегда под рукой.
Замки Pull & Push
- Для быстрого, легкого и надежного отсоединения и присоединения мусоросборника.
Эргономичная ручка для переноски
- Аппарат легко переносить и транспортировать
Большие колеса
- Для надежного и удобного перемещения в том числе по сложнопроходимой местности, например, по садовому участку.
Спецификации
Технические характеристики
|Аккумуляторный аппарат
|Аккумуляторная платформа
|Аккумуляторная платформа 36 В
|Номинальная потребляемая мощность (Вт)
|300
|Мощность всасывания (Вт)
|80
|Разрежение (мбар)
|макс. 110
|Расход воздуха (л/с)
|макс. 40
|Объем мусоросборника (л)
|17
|Материал мусоросборника
|пластмасса
|Цветовой компонент
|Моторная часть желтый Мусоросборник желтый Отбойник аппарата желтый
|Номин. диаметр принадлежностей (мм)
|35
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный сменный аккумулятор
|Напряжение (В)
|36
|Объем (Ач)
|2,5
|Производительность от 1 заряда (м²)
|прим. 70 (2,5 Ач) / прим. 140 (5,0 Ач)
|Время работы от 1 заряда (мин)
|прим. 15 (2,5 Ач)
|Время заряда стандартным зарядным устройством (мин)
|315
|Зарядный ток (A)
|0,5
|Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц)
|100 - 240 / 50 - 60
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|67
|Цвет
|желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|5,2
|Масса (с упаковкой) (кг)
|9,363
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|388 x 340 x 503
Scope of supply
- Вариант: Аккумулятор и зарядное устройство в комплекте поставки
- Аккумулятор: Аккумулятор Battery Power 36 В / 2,5 Ач (1 шт.)
- Зарядное устройство: Станд. зарядное устройство Battery Power 36 В (1 шт.)
- Длина всасывающего шланга: 2 м
- Тип всасывающего шланга: с изогнутой рукояткой
- Материал всасывающего шланга: пластмасса
- Съемная рукоятка
- Количество удлинительных трубок: 2 шт.
- Длина удлинительных трубок: 0.5 м
- Номинальный диаметр удлинительных трубок: 35 мм
- Материал удлинительных трубок: пластмасса
- Насадка для влажной и сухой уборки: со вставками
- Патронный фильтр: неразборный
- Щелевая насадка
- Текстильный фильтр-мешок: 1 шт.
Оснащение
- Функция выдувания
- Возможность «парковки»
- Держатели для принадлежностей на корпусе
- Ударопрочный отбойник по периметру
- Поворотные ролики без тормоза: 4 шт.
Видео
Области применения
- Террасы
- Очистка площадей вокрог дома и сада
- Постройки на садовом участке
- Салон автомобиля
- Жидкости
- Уборка в мастерской
- Уборка в гараже
- Уборка в подвале
- Уборка на входе в дом
Принадлежности
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.