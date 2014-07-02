Бумажные фильтр-мешки 69591300

5 бумажных фильтр-мешков.

Бумажные 2-х слойные высокопрочные фильтр-мешки для надежного улавливания мелкодисперсной пыли. Содержит 5 мешков. Для пылесосов Karcher: WD 3 Dakar, WD 3 P, WD 3 Premium, SE 4001, SE 4002, WD 3.800 M eco!ogic.

Особенности и преимущества
Два слоя
  • Устойчив к разрывам
  • Большая вместимость
Спецификации

Технические характеристики

Количество (шт.) 5
Цвет коричневый
Масса (кг) 0,325
Масса (с упаковкой) (кг) 0,451
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 233 x 190 x 10
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
  • Сухой мусор
Подписывайтесь!
  • SSL Secured
Представительство Керхер в Азербайджане.

ООО "Керхер"

AZ1010, Баку, ул.г. Баку, ул. 28 мая 120

Режим работы: ПН-ПТ 9:00-18:00

Продажи Проф. решений: +994 50 251 88 84 

Интернет-магазин: https://karchershop.az
info@kaerchershop.az
+994 50 251 88 86

Техника Керхер
Условия приобретения товара
© 2026