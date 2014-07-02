Бумажные фильтр-мешки 69591300
5 бумажных фильтр-мешков.
Бумажные 2-х слойные высокопрочные фильтр-мешки для надежного улавливания мелкодисперсной пыли. Содержит 5 мешков. Для пылесосов Karcher: WD 3 Dakar, WD 3 P, WD 3 Premium, SE 4001, SE 4002, WD 3.800 M eco!ogic.
Особенности и преимущества
Два слоя
- Устойчив к разрывам
- Большая вместимость
Спецификации
Технические характеристики
|Количество (шт.)
|5
|Цвет
|коричневый
|Масса (кг)
|0,325
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,451
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|233 x 190 x 10
Области применения
- Сухой мусор