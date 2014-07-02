Патронный фильтр-картридж
Подходит ко всем перечисленным моделям Kärcher.
Предлагаемый Kärcher патронный фильтр позволяет чередовать операции влажной и сухой уборки без замены фильтра. Кроме того, он обладает высокой эффективностью фильтрации пыли, обеспечивающей чистоту выходящего из пылесоса воздуха. Резьбовая пробка для закрепления фильтра входит в комплект поставки.
Особенности и преимущества
Фильтровальный материал
- Позволяет одновременно собирать влагу и сухой мусор без смены фильтра
- Высокая степень задержки пыли
Спецификации
Технические характеристики
|Количество (шт.)
|1
|Цвет
|коричневый
|Масса (кг)
|0,12
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,188
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|122 x 122 x 116