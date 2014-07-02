Патронный фильтр-картридж

Подходит ко всем перечисленным моделям Kärcher.

Предлагаемый Kärcher патронный фильтр позволяет чередовать операции влажной и сухой уборки без замены фильтра. Кроме того, он обладает высокой эффективностью фильтрации пыли, обеспечивающей чистоту выходящего из пылесоса воздуха. Резьбовая пробка для закрепления фильтра входит в комплект поставки.

Особенности и преимущества
Фильтровальный материал
  • Позволяет одновременно собирать влагу и сухой мусор без смены фильтра
  • Высокая степень задержки пыли
Спецификации

Технические характеристики

Количество (шт.) 1
Цвет коричневый
Масса (кг) 0,12
Масса (с упаковкой) (кг) 0,188
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 122 x 122 x 116
Совместимая техника
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