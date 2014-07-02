Предлагаемый Kärcher патронный фильтр позволяет чередовать операции влажной и сухой уборки без замены фильтра. Кроме того, он обладает высокой эффективностью фильтрации пыли, обеспечивающей чистоту выходящего из пылесоса воздуха. Резьбовая пробка для закрепления фильтра входит в комплект поставки.