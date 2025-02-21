Aккумуляторный пылесос влажной и сухой уборки WD 1 Compact Battery Set
Автономный и универсальный: компактный беспроводной пылесос влажной и сухой уборки WD 1 Compact Battery Set на аккумуляторной платформе Battery Power 18 В, укомплектованный аксессуарами для уборки в автомобиле.
Независимость от электросети в сочетании со всеми возможностями сетевого пылесоса влажной и сухой уборки – главное преимущество компактного переносного аккумуляторного пылесоса влажной и сухой уборки начального уровня WD 1 Compact Battery Set. Входящий в комплект поставки аккумулятор обеспечивает непрерывную работу продолжительностью 10 минут, причем состояние заряда непрерывно отображается на встроенном ЖК-дисплее (технология Real Time). Вместимость ударопрочного пластмассового мусоросборника составляет 7 л. Патронный фильтр позволяет чередовать операции сбора сухого и влажного мусора без замены фильтра. Всасывающий шланг с оптимизированными аэродинамическими характеристиками и принадлежности, оптимально подходящие для уборки в автомобиле (щелевая насадка и насадка для мягкой мебели), обеспечивают оптимальное удаление загрязнений. Конструкция аппарата позволяет удобно разместить принадлежности на его корпусе на время перерывов в работе или для хранения. Дополнительные особенности оснащения: функция выдувания, замки Pull & Push, эргономичная ручка для переноски и практичная фиксация всасывающего шланга резиновой лентой. Благодаря совместимости с аккумуляторной платформой Battery Power 18 В аккумулятор может использоваться и с другими аппаратами, реализованными на этой платформе.
Особенности и преимущества
Сменный аккумулятор Kärcher Battery Power 18 ВОбеспечивает возможность работы независимо от источников электроэнергии и тем самым гарантирует максимальную свободу действий. Технология Real Time: отображение на ЖК-дисплее аккумулятора его емкости, остающегося времени работы или заряда. Совместим со всеми устройствами на аккумуляторной платформе Kärcher Battery Power 18 В.
Компактная переносная конструкцияИндивидуальное и разнообразное применение. Удобное перемещение.
Специальный патронный фильтрДля чередования операций влажной и сухой уборки без замены фильтра.
Специальные аксессуары для очистки автомобиля
- Идеально для очистки автомобиля.
- Обеспечивает оптимальные результаты сбора любого мусора – сухого или влажного, крупного или мелкого.
- Гарантируется максимальное удобство выполнения любых работ.
Практичная функция выдувания
- Для уборки в местах, не допускающих всасывания мусора, предусмотрена практичная функция выдувания.
- Например, она позволяет удобно очищать гравийные площадки.
Практичное хранение шланга
- Удобное крепление всасывающего шланга резиновой лентой для транспортировки и хранения.
Удобное хранение принадлежностей
- Компактное, надежное и удобное хранение аксессуаров.
Система замков "Pull&Push"
- Для быстрого, легкого и надежного отсоединения и присоединения мусоросборника.
Эргономичная ручка для переноски
- Аппарат легко переносить и транспортировать
Спецификации
Технические характеристики
|Аккумуляторный аппарат
|Аккумуляторная платформа
|18 В аккумуляторная платформа
|Номинальная потребляемая мощность (Вт)
|250
|Мощность всасывания (Вт)
|60
|Разрежение (мбар)
|макс. 85
|Расход воздуха (л/с)
|макс. 22
|Объем мусоросборника (л)
|7
|Материал мусоросборника
|пластмасса
|Цветовой компонент
|Моторная часть желтый Мусоросборник желтый
|Номин. диаметр принадлежностей (мм)
|35
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный сменный аккумулятор
|Напряжение (В)
|18
|Объем (Ач)
|2,5
|Время работы от 1 заряда (мин)
|прим. 10 (2,5 Ач)
|Время заряда стандартным зарядным устройством (мин)
|300
|Зарядный ток (A)
|0,5
|Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц)
|100 - 240 / 50 - 60
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|64
|Цвет
|желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|3,14
|Масса (с упаковкой) (кг)
|5,8
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|386 x 279 x 312
Scope of supply
- Вариант: Аккумулятор и зарядное устройство в комплекте поставки
- Аккумулятор: Аккумулятор Battery Power 18 В / 2,5 Ач (1 шт.)
- Зарядное устройство: Станд. зарядное устройство Battery Power 18 В (1 шт.)
- Длина всасывающего шланга: 1.2 м
- Материал всасывающего шланга: пластмасса
- Патронный фильтр: двухэлементный
- Щелевая насадка
- Насадка для мягкой мебели
- Бумажный фильтр-мешок: 1 шт.
Оснащение
- Функция выдувания
- Держатели для принадлежностей на корпусе
Видео
Области применения
- Салон автомобиля
- Дома на колесах
- Очистка площадей вокрог дома и сада
- Постройки на садовом участке
- Жидкости
- Уборка в мастерской
Принадлежности
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.