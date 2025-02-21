Независимость от электросети в сочетании со всеми возможностями сетевого пылесоса влажной и сухой уборки – главное преимущество компактного переносного аккумуляторного пылесоса влажной и сухой уборки начального уровня WD 1 Compact Battery Set. Входящий в комплект поставки аккумулятор обеспечивает непрерывную работу продолжительностью 10 минут, причем состояние заряда непрерывно отображается на встроенном ЖК-дисплее (технология Real Time). Вместимость ударопрочного пластмассового мусоросборника составляет 7 л. Патронный фильтр позволяет чередовать операции сбора сухого и влажного мусора без замены фильтра. Всасывающий шланг с оптимизированными аэродинамическими характеристиками и принадлежности, оптимально подходящие для уборки в автомобиле (щелевая насадка и насадка для мягкой мебели), обеспечивают оптимальное удаление загрязнений. Конструкция аппарата позволяет удобно разместить принадлежности на его корпусе на время перерывов в работе или для хранения. Дополнительные особенности оснащения: функция выдувания, замки Pull & Push, эргономичная ручка для переноски и практичная фиксация всасывающего шланга резиновой лентой. Благодаря совместимости с аккумуляторной платформой Battery Power 18 В аккумулятор может использоваться и с другими аппаратами, реализованными на этой платформе.