Aккумуляторный пылесос влажной и сухой уборки WD 1 Compact Battery Set

Автономный и универсальный: компактный беспроводной пылесос влажной и сухой уборки WD 1 Compact Battery Set на аккумуляторной платформе Battery Power 18 В, укомплектованный аксессуарами для уборки в автомобиле.

Независимость от электросети в сочетании со всеми возможностями сетевого пылесоса влажной и сухой уборки – главное преимущество компактного переносного аккумуляторного пылесоса влажной и сухой уборки начального уровня WD 1 Compact Battery Set. Входящий в комплект поставки аккумулятор обеспечивает непрерывную работу продолжительностью 10 минут, причем состояние заряда непрерывно отображается на встроенном ЖК-дисплее (технология Real Time). Вместимость ударопрочного пластмассового мусоросборника составляет 7 л. Патронный фильтр позволяет чередовать операции сбора сухого и влажного мусора без замены фильтра. Всасывающий шланг с оптимизированными аэродинамическими характеристиками и принадлежности, оптимально подходящие для уборки в автомобиле (щелевая насадка и насадка для мягкой мебели), обеспечивают оптимальное удаление загрязнений. Конструкция аппарата позволяет удобно разместить принадлежности на его корпусе на время перерывов в работе или для хранения. Дополнительные особенности оснащения: функция выдувания, замки Pull & Push, эргономичная ручка для переноски и практичная фиксация всасывающего шланга резиновой лентой. Благодаря совместимости с аккумуляторной платформой Battery Power 18 В аккумулятор может использоваться и с другими аппаратами, реализованными на этой платформе.

Особенности и преимущества
Aккумуляторный пылесос влажной и сухой уборки WD 1 Compact Battery Set: Сменный аккумулятор Kärcher Battery Power 18 В
Сменный аккумулятор Kärcher Battery Power 18 В
Обеспечивает возможность работы независимо от источников электроэнергии и тем самым гарантирует максимальную свободу действий. Технология Real Time: отображение на ЖК-дисплее аккумулятора его емкости, остающегося времени работы или заряда. Совместим со всеми устройствами на аккумуляторной платформе Kärcher Battery Power 18 В.
Aккумуляторный пылесос влажной и сухой уборки WD 1 Compact Battery Set: Компактная переносная конструкция
Компактная переносная конструкция
Индивидуальное и разнообразное применение. Удобное перемещение.
Aккумуляторный пылесос влажной и сухой уборки WD 1 Compact Battery Set: Специальный патронный фильтр
Специальный патронный фильтр
Для чередования операций влажной и сухой уборки без замены фильтра.
Специальные аксессуары для очистки автомобиля
  • Идеально для очистки автомобиля.
  • Обеспечивает оптимальные результаты сбора любого мусора – сухого или влажного, крупного или мелкого.
  • Гарантируется максимальное удобство выполнения любых работ.
Практичная функция выдувания
  • Для уборки в местах, не допускающих всасывания мусора, предусмотрена практичная функция выдувания.
  • Например, она позволяет удобно очищать гравийные площадки.
Практичное хранение шланга
  • Удобное крепление всасывающего шланга резиновой лентой для транспортировки и хранения.
Удобное хранение принадлежностей
  • Компактное, надежное и удобное хранение аксессуаров.
Система замков "Pull&Push"
  • Для быстрого, легкого и надежного отсоединения и присоединения мусоросборника.
Эргономичная ручка для переноски
  • Аппарат легко переносить и транспортировать
Спецификации

Технические характеристики

Аккумуляторный аппарат
Аккумуляторная платформа 18 В аккумуляторная платформа
Номинальная потребляемая мощность (Вт) 250
Мощность всасывания (Вт) 60
Разрежение (мбар) макс. 85
Расход воздуха (л/с) макс. 22
Объем мусоросборника (л) 7
Материал мусоросборника пластмасса
Цветовой компонент Моторная часть желтый Мусоросборник желтый
Номин. диаметр принадлежностей (мм) 35
Тип аккумулятора Литий-ионный сменный аккумулятор
Напряжение (В) 18
Объем (Ач) 2,5
Время работы от 1 заряда (мин) прим. 10 (2,5 Ач)
Время заряда стандартным зарядным устройством (мин) 300
Зарядный ток (A) 0,5
Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц) 100 - 240 / 50 - 60
Уровень звукового давления (дБ(А)) 64
Цвет желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 3,14
Масса (с упаковкой) (кг) 5,8
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 386 x 279 x 312

Scope of supply

  • Вариант: Аккумулятор и зарядное устройство в комплекте поставки
  • Аккумулятор: Аккумулятор Battery Power 18 В / 2,5 Ач (1 шт.)
  • Зарядное устройство: Станд. зарядное устройство Battery Power 18 В (1 шт.)
  • Длина всасывающего шланга: 1.2 м
  • Материал всасывающего шланга: пластмасса
  • Патронный фильтр: двухэлементный
  • Щелевая насадка
  • Насадка для мягкой мебели
  • Бумажный фильтр-мешок: 1 шт.

Оснащение

  • Функция выдувания
  • Держатели для принадлежностей на корпусе
Aккумуляторный пылесос влажной и сухой уборки WD 1 Compact Battery Set
Видео

Области применения
  • Салон автомобиля
  • Дома на колесах
  • Очистка площадей вокрог дома и сада
  • Постройки на садовом участке
  • Жидкости
  • Уборка в мастерской
  Уборка в мастерской
Принадлежности
Оригинальные запасные части

Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.

