ИННОВАЦИОННАЯ РАЗРАБОТКА
Новая серия аппаратов высокого давления Full Control: всё под контролем!
«Охотники за… загрязнениями» справятся даже с самыми трудными задачами с помощью нового поколения аппаратов высокого давления Kärcher серии Full Control. Пистолет высокого давления этих аппаратов легко настраивается на очистку любой поверхности – от мягкой древесины террас или лакокрасочного покрытия автомобиля до бетонных фасадов зданий. Любые загрязнения – от естественных до сверхъестественных – будут отчищены с особой тщательностью. Просто нереально!
K4 Full Control
Справится с загрязнениями на площади до 30 м². Оптимально подходит для чистки мотоциклов и велосипедов, садовых изгородей, мебели и инвентаря, а также ухода за легковым автомобилем.
K5 Full Control
Идеален для уборки площадей до 40 м². Легко справляется с чисткой лестниц и кирпичных ограждений, а также с мойкой внедорожников.
K7 Full Control
Самый мощный аппарат серии. Предназначен для борьбы с интенсивными загрязнениями на участках площадью до 60 м². Рекомендован для чистки бассейнов и фасадов зданий, а также внедорожников и минивэнов.
Точность выбора настроек для чистки любых поверхностей
Новый уровень контроля: все необходимые настройки теперь осуществляются непосредственно на пистолете высокого давления серии Full Control. Информационный LED-дисплей отображает выбранный режим, и Вы всегда в курсе того, какие именно настройки установлены на аппарате.