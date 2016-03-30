ИННОВАЦИОННАЯ РАЗРАБОТКА

«Охотники за… загрязнениями» справятся даже с самыми трудными задачами с помощью нового поколения аппаратов высокого давления Kärcher серии Full Control. Пистолет высокого давления этих аппаратов легко настраивается на очистку любой поверхности – от мягкой древесины террас или лакокрасочного покрытия автомобиля до бетонных фасадов зданий. Любые загрязнения – от естественных до сверхъестественных – будут отчищены с особой тщательностью. Просто нереально!