Минимойки высокого давления серии Compact Home
Эксклюзивная серия минимоек высокого давления со специальным аксессуаром для уборки плоских поверхностей T-Racer. Помыть террасу или фасад дома на приусадебном участке больше не будет проблемой для владельцев.
Популярные аксессуары
Где купить?
Приобрести данные модели можно в наших фирменных салонах - Керхер Центрах, или в магазинах наших партнёров, либо оформить заказ в интернет-магазине, положив товар в корзину.
Остальные модели можете найти по ссылке.