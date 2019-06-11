Продукты на аккумуляторной платформе KÄRCHER BATTERY POWER

Нет подключения к электросети на территории? Хотите избежать беспорядочного скопления проводов в саду? Это реально с новыми аккумуляторными устройствами для сада и уборки со сменной системой Kärcher Battery Power. Благодаря двум разным аккумуляторным платформам (на 18 или 36 В) вы можете найти подходящее устройство любой мощности для любой области применения. Аккумуляторные платформы Kärcher Battery Power на 18 и 36 В Максимальная универсальность и проверенное качество Kärcher