Gutter cleaning lance

The lance is suited for cleaning of gutter systems. Because of the shape of the lance and the special nozzle the gutter can be cleaned without removing the cover plates.

Specifications

Technical data

Length (mm) 960
Connection thread EASY!Lock
Weight incl. packaging (kg) 0.9
Compatible machines
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