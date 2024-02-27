Rotary coupling

Reliably prevents twisting of HP hoses. Connection EASY!Lock. Handle protection

Kärcher rotary coupling prevents twisting and kinking of high-pressure hoses for ease of use. Connector M 22 x 1.5 m. With grip protection.

Specifications

Technical data

Connection thread EASY!Lock
Weight incl. packaging (kg) 0.2
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Kärcher Nigeria


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