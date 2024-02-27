Short spray unit

For attaching high-pressure nozzles and accessory parts to HP trigger gun (with nozzle screws). Not compatible with triple nozzles.

Specifications

Technical data

Connection thread EASY!Lock
Weight incl. packaging (kg) 0.3
Compatible machines
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