El cabezal para limpieza interior compacto es particularmente adecuado para la limpieza interior de bidones y depósitos con una abertura a partir de 65 milímetros. El cabezal de limpieza está accionado por un motor eléctrico de 24 V CA y 50/60 Hz. La baja tensión de 24 V garantiza la máxima seguridad en el ámbito de aplicación húmedo de este cabezal de limpieza. Así, las boquillas giran sobre 2 ejes a una velocidad constante, lo que les permite llegar a cualquier punto del depósito. Gracias a su bajo peso de 4,9 kg, no se requieren mecanismos de suspensión adicionales. Se puede utilizar a un máximo de 140 bar, 3000 l/h y con una temperatura del agua máxima de 90 °C. La longitud total del cabezal es de 1256 milímetros y la profundidad de inmersión, de 915 milímetros. El cabezal para limpieza interior puede conectarse mediante una manguera de alta presión de forma fácil y cómoda a una hidrolimpiadora de agua caliente o fría.