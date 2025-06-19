Montado de forma rápida y sencilla directamente en una lanza telescópica o una lanza de alta presión conductoras de agua de Kärcher, el cepillo de cerdas semiduras es idóneo para una limpieza eficiente de fachadas, persianas y materiales textiles. La boquilla de alta presión de 25° integrada permite la aplicación con alta presión y un kit de boquillas adaptado posibilita la aplicación de agua limpia. Para garantizar la presión de apriete correcta el cepillo dispone adicionalmente de cerdas de apoyo.