Pentru a produce alimente în condiții de igienă, zonele de lucru, spațiile de depozitare și camerele frigorifice trebuie să fie menținute meticulos de curate. Este foarte important, în special la temperaturi scăzute în depozitele frigorifice, să existe o abordare profesională și sistematică care să ia în considerare materialele date și cerințele de igienă aplicabile în producția alimentară. La urma urmei, nu este neobișnuit ca produsele sau materiile prime să fie depozitate în spații frigorifice. Dacă acestea nu sunt în stare perfectă, pot influența procesele de producție și afecta clientul final.

În măcelării și în abatoarele mici, cum ar fi fermele, contaminanții precum sângele, proteinele și grăsimile, precum și resturile grosiere de carne trebuie, de asemenea, îndepărtate eficient, astfel încât germenii să nu aibă nicio șansă de răspândire. Dezinfecția este importantă aici pentru a elimina complet microorganismele patogene sau pentru a le reduce astfel încât cantitatea rămasă să nu reprezinte un pericol pentru sănătate.

În brutării și cofetării, este de asemenea important să se asigure igiena și să se creeze o atmosferă plăcută pentru clienți prin măsuri de curățare adecvate. Măsurile de igienă de bază includ controlul temperaturii, igiena personalului și pregătirea detaliată și punerea în aplicare a planurilor de curățare și igienă. Curățarea prudentă și planificată este o investiție în calitate care dă roade.