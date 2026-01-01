Descoperă ofertele speciale Kärcher! Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Curățarea în măcelării

    Întreprinderile de prelucrare a alimentelor, cum ar fi măcelăriile, știu că sarcinile de curățare și dezinfecție trebuie tratate cu maximă prioritate. Acest lucru se aplică suprafețelor de lucru, uneltelor și mașinilor, precum și podelelor din zonele de producție și depozitare și camerelor frigorifice - deoarece răspândirea germenilor ar putea fi dezastruoasă. Multe sarcini pot fi rezolvate în mod eficient și convenabil prin utilizarea de aparate de spălat cu presiune, de exemplu.

    Curățarea în măcelării

    În fabricile de prelucrare a alimentelor, curățarea și dezinfecția eficiente sunt priorități absolute. În măcelării și abatoare mici, la fel ca în ferme, contaminanții precum sângele, proteinele și grăsimile, deșeurile grosiere de carne și reziduurile de oase sunt principalele surse de contaminare. Acestea trebuie îndepărtate eficient, astfel încât germenii să nu aibă nicio șansă de răspândire. Un mediu de lucru curat asigură calitatea alimentelor, protejează sănătatea consumatorilor și, în cele din urmă, succesul întreprinderii.

    Curățarea în măcelării: Curățarea și dezinfectarea zilnică a suprafețelor de lucru

    Mesele, plăcile de tăiere și suprafețele de depozitare utilizate pentru tăierea cărnii și producerea cârnaților sau a mâncărurilor gata preparate, de exemplu, sunt suprafețe care se ating foarte mult și trebuie curățate și dezinfectate temeinic de mai multe ori în fiecare zi. Este important să lucrați cu apă caldă în timpul procesului de curățare propriu-zis - pre și post clătire pot fi efectuate cu apă rece. Se recomandă o temperatură de aproximativ 50 - 55 °C, deoarece utilizarea apei calde, spre deosebire de cea rece, accelerează procesul de curățare. Cu toate acestea, în cazul apei mai calde, există riscul denaturării proteinei - ceea ce înseamnă că reziduurile nu ar fi eliminate în întregime, ci ar forma un strat de acoperire peste germeni.

    Avantajele aparatelor HDS

    Avantajele aparatelor de curățat cu presiune cu apă caldă

    Curățarea cu apă caldă: Aparatele de curățat cu presiune curăță și mai bine la o presiune constantă. Pe lângă rezultate îmbunătățite și timpi mai rapizi de curățare și uscare, aparatele de curățat cu apă fierbinte de înaltă presiune au și un efect măsurabil de reducere a germenilor. Atunci când se utilizează etapa de abur, chiar și suprafețele delicate pot fi curățate delicat, cu temperaturi de până la 155 °C. În plus, aparatele permit o reducere a presiunii de lucru, a timpului necesar și a volumului de agent de curățare care este utilizat. Aceasta înseamnă că, curățarea cu apă caldă oferă o serie de avantaje și diverse posibilități de optimizare a procesului de curățenie.

    Aflați mai multe

    Curățare intensivă cu spumă pentru panouri și mese

    Curățarea meselor un aparat de spălat cu presiune și spumă

    Mesele de lucru pentru tăierea și prelucrarea cărnii sunt de obicei din oțel inoxidabil, în timp ce plăcile de tăiere sunt de obicei din plastic. Tăierea direct pe suprafața din oțel inoxidabil ar toci rapid cuțitele. Din nefericire, plăcile aduc cu ele și mari probleme de igienă. Când sunt privite la microscop, plăcile care au fost folosite doar de câteva ori au deja câteva adâncituri asemănătoare craterelor. Acesta este locul în care se cuibăresc germenii. Pentru a ajunge și a elimina acești germeni chiar și din cele mai adânci cratere, se recomandă curățarea cu un sistem de spumare. Acest lucru se datorează faptului că spuma are proprietăți de curățare deosebit de bune, un timp de contact lung și pătrunde adânc în structura plăcilor. Un alt avantaj este că utilizatorul poate vedea cu ușurință ce zone au fost deja tratate.

    Procesul de curățare propriu-zis începe cu așezarea verticală a plăcilor de tăiere pe mesele de lucru - sprijinindu-le ușor înclinate de un perete sau ceva similar din spatele lor. Se clătesc cu apă caldă (la o presiune scăzută!) atât plăcile, cât și suprafețele mesei. Apoi se poate aplica spuma - de exemplu, cu un aparat de curățat cu presiune și o duză de spumare. Un agent de curățare alcalin este recomandat pentru acest proces, astfel încât atât grăsimile, cât și proteinele să fie dizolvate eficient. Din când în când, are sens să treceți la un agent de curățare acid pentru a contracara eventualele depuneri de calcar cauzate de volumul mare de apă. În plus, o schimbare regulată a agentului de curățare are un efect pozitiv asupra duratei de viață a materialelor curățate. Agenții de curățare utilizați într-o măcelărie trebuie să fie adecvați pentru utilizarea în sectorul alimentar. După timpul de expunere corespunzător, spuma trebuie clătită bine, iar suprafețele trebuie apoi uscate bine. Este important ca apa utilizată pentru procesul de curățare să provină dintr-o sursă de apă potabilă.

    Curățarea în măcelărie: Dezinfectarea suprafețelor de lucru și a uneltelor

    După ce suprafețele sunt uscate, urmează dezinfecția. Scopul este de a elimina complet microorganismele patogene sau de a le reduce astfel încât cantitatea rămasă să nu fie periculoasă pentru sănătate. Ce dezinfectanți se folosesc în acest scop trebuie decis individual și variază de la o regiune la alta. Se folosesc adesea agenți pe bază de clor sau QAV (compuși cuaternari de amoniu) - dozajul și timpul de expunere trebuie efectuate în conformitate cu instrucțiunile producătorului de pe produse. În plus, pe piață există agenți combinați de curățare și dezinfectare, care pot economisi o etapă de lucru. Dezinfectanții pot fi aplicați cu ajutorul accesoriilor pentru aparatul de curățat cu presiune.

    În plus față de utilizarea dezinfectanților și a detergenților dezinfectanți, este posibilă și dezinfecția termică. Aparatele de curățat cu înaltă presiune cu apă fierbinte ating fără efort temperatura minimă necesară de 82 °C pentru a elimina dezvoltarea microorganismelor. Chiar și cu timpi de contact de mai puțin de un minut, suprafețele contaminate sunt dezinfectate cu ajutorul apei calde. Dezinfecția termică funcționează și cu ajutorul aparatelor de curățat cu aburi și al aspiratoarelor cu aburi. Acestea sunt, de asemenea, potrivite pentru dezinfectarea pieselor de mașini sau a uneltelor, de exemplu.

    Indiferent de metodă, pentru un plan eficient de curățare și dezinfecție într-o măcelărie este necesar din punct de vedere igienic să se dezinfecteze suprafețele cel puțin o dată sau de două ori pe zi, în funcție de intervalele de sacrificare și prelucrare.

    Dezinfectarea suprafețelor cu un aparat de spălat cu presiune

    Dezinfectarea folosind un aparat de curățat cu abur

    Dezinfectarea echipamentelor de lucru cu un aparat de spălat cu presiune

    Igiena: Curățarea uneltelor și mașinilor măcelarului

    Cuțitele, cleștele și ferăstrăul pentru oase fac parte din echipamentul standard al unei măcelării la fel de mult ca mașina de tocat carne sau cea de tăiat carne. Aceste mașini sunt echipate cu o mulțime de funcții electronice și sunt, prin urmare, destul de sensibile. Prin urmare, trebuie să se acorde atenție în timpul procesului de curățare, atât pentru a lucra delicat, cât și pentru a regla aparatul de spălat cu înaltă presiune la o presiune maximă de 30 până la 100 bar. Aceasta poate fi reglată cu ajutorul unui regulator de presiune pe lancea de pulverizare. În acest fel, cuțitele, ferăstraiele și cleștele, de exemplu, pot fi, de asemenea, curățate cu presiune redusă - alternativ, acestea pot fi puse în mașina de spălat vase. Ca și în cazul planșelor de tăiere și al suprafețelor de depozitare, este recomandabil să curățați și să dezinfectați uneltele de mai multe ori pe zi. În plus, este preferabilă curățarea cu spumă. Pentru tăietor, o lance de pulverizare foarte scurtă (max. 10 cm) este potrivită pentru curățare, pentru a curăța cu ușurință chiar și locurile greu accesibile. Ca întotdeauna, aceiași pași se aplică uneltelor și mașinilor, adică clătiți, uscați și dezinfectați.

    Curățenie pentru măcelarii: Pardoseli curate pentru un mediu de lucru sigur

    Podelele alunecoase cresc riscul de accidente. În special în zonele de sacrificare, deșeurile precum grăsimile, proteinele și sângele contribuie la creșterea riscului de alunecare. Acest risc este redus prin curățarea temeinică în timpul măcelăriei, care contribuie în același timp la siguranța și igiena la locul de muncă.

    Curățarea pardoselii cu un accesoriu pentru curățarea suprafețelor cu presiune
    Curățarea pardoselilor din măcelărie cu un o mașină de frecat monodisc

    Curățarea pardoselilor în spațiile de producție ale unei măcelării

    Utilizarea unui aparat de spălat cu presiune este, de asemenea, recomandată pentru pardoseli în combinație cu un dispozitiv de curățare a suprafețelor - un accesoriu cu duze rotative. Avantajul în acest caz este că utilizarea unui dispozitiv de curățare a suprafețelor înseamnă că soluția de curățare și pulverizarea apei de clătire nu sunt distribuite pe o suprafață mare în jurul zonei de lucru, ci rămân concentrate. Curățarea cu aparatele de spălat cu presiune este rapidă, eficientă și convenabilă datorită gurilor de scurgere din podea care sunt prezente în zonele de producție.

    În funcție de mediul de lucru, ar putea fi posibilă utilizarea unei mașini de frecat-aspirat de dimensiuni mici sau a unei mașini oscilante monodisc pentru a curăța podelele și a merge în siguranță. Pentru murdăria grosieră, echipamentul cu perii rolă este mai potrivit. Pentru a desprinde în mod fiabil reziduurile de proteine de pe podea, este recomandabil să lucrați într-un proces în 2 etape - frecați în prima etapă, lăsați agentul de curățare să acționeze timp de 10 până la 15 minute bune, apoi frecați din nou în a doua etapă și aspirați simultan sau mutați deșeurile spre scurgere. Cu toate acestea, indiferent dacă utilizați un aparat de curățat cu presiune, o mașină monodisc sau o mașină de frecat-aspirat, curățarea temeinică (de exemplu, sub jet de apă) și dezinfectarea (de exemplu, prin dezinfecție prin pulverizare) a echipamentului după utilizare sunt extrem de importante pentru a preveni posibila formare de germeni și mirosuri.

    Curățarea depozitelor frigorifice și a spațiilor de depozitare din carmangerie

    Dacă camera frigorifică trebuie curățată în profunzime, va trebui să fie oprită, altfel apa folosită pentru curățare va îngheța. Dacă încăperea se află la o temperatură normală, un aparat de curățat cu presiune în combinație cu un accesoriu pentru curățarea suprafețelor este, de asemenea, potrivit pentru o curățare temeinică. Același lucru este valabil și pentru spațiile de depozitare. În acest caz, se recomandă un model cu aspirare integrată, deoarece camerele de depozitare nu au, de obicei, canalizare. În plus, riscul ca soluția de curățare sau apa să se împrăștie pe pereți sau pe bunurile din jur este minimizat - iar încăperea poate fi accesată din nou rapid. În cazul în care camera de depozitare are suficient spațiu se poate folosi și o mașină mică de frecat-aspirat.

    Igiena în camerele frigorifice: Curățarea la temperaturi scăzute

    Igiena în camerele frigorifice: Curățarea la temperaturi scăzute

    Cold stores are common in lots of businesses – and they are usually key to a business’ operation. In hotels and restaurants, in industrial production, or in supermarkets, cold stores provide the correct conditions for storing perishable goods and other sensitive items. A cold store requires specialized and professional cleaning that takes into account the specific conditions required by cold storage units.

    Aflați mai multe

    Prezentare generală a agenților de curățare în sectorul alimentar

    Detergenții alcalini (pH 8-14) sunt deosebit de potriviți pentru utilizarea în măcelării, deoarece sunt foarte eficienți împotriva proteinelor și grăsimilor. Totuși, alternativ, ar trebui utilizat un detergent acid (pH 0-6) pentru a îndepărta depunerile minerale sau rugina care pot rezulta din utilizarea unor cantități mari de apă în timpul curățării.

    Criterii de selecție pentru alegerea agentului de curățare adecvat în măcelării:

    • Tipul de contaminare
    • Compatibilitatea materialelor
    • Mecanisme aplicabile
    • Grija față de mediu
    • Siguranța sănătății

    Curățarea și dezinfectarea măcelăriilor în conformitate cu ghidurile HACCP

    Pentru a produce alimente sigure din punct de vedere igienic, zonele de lucru, camerele de depozitare și camerele frigorifice din măcelării trebuie să fie menținute cu grijă curate în conformitate cu directiva europeană HACCP ("Hazard Analysis Critical Control Points"). La nivel internațional, reglementările regionale se aplică în consecință.

    Lucrul în conformitate cu un plan precis de curățare și dezinfecție pentru o măcelărie

    Având în vedere că diferitele zone și echipamente au intervale de curățare diferite, ar trebui creat și afișat un plan de curățare. Acest plan ar putea enumera ce (echipamente, suprafețe, podele), când (după utilizare, zilnic, săptămânal), cum (agenți de curățare și doze) și cine (responsabilități clare) pentru curățarea unei măcelării. Lucrările finalizate pot fi apoi înregistrate cu precizie și documentate într-un mod care poate fi urmărit cu ușurință. În prelucrarea alimentelor, clătirea cu apă curată (de calitate potabilă!) ar trebui să fie întotdeauna etapa finală la sfârșitul fiecărei runde de curățare.

    Dezinfecție: Atenție la problemele de dezinfectare cu proteine, săpun și temperaturi scăzute

    După ce curățarea este completă, procesul de dezinfecție începe după ce suprafața sau obiectul este uscat. Acesta implică procese chimice și fizice pentru a ucide microorganismele într-un mod care nu dăunează sănătății și nici nu afectează calitatea alimentelor. În timpul acestui proces este, de asemenea, important să se ia în considerare problemele legate de dezinfectarea proteinelor, a săpunurilor și la temperaturi scăzute. De exemplu, dezinfectanții chimici pot avea un efect redus în prezența materialelor care conțin proteine. Acest lucru se datorează faptului că anumiți agenți dezinfectanți reacționează cu proteinele microorganismelor și, de asemenea, cu cele din alimente. Cu alte cuvinte, acestea concurează. Prin urmare, concentrația dezinfectantului trebuie să varieze, iar agenții de curățare acizi și alcalini trebuie utilizați alternativ. Reziduurile de surfactanți, cum ar fi săpunul din detergenți, pot reacționa cu unii agenți dezinfectanți, făcându-i ineficienți. În cazul problemelor cauzate de faptul că soluțiile dezinfectante se află la o temperatură prea scăzută au un efect negativ asupra procesului de dezinfecție, deoarece procesele chimice și fizice pot încetini și, astfel, eficacitatea dezinfecției scade.

    Produse adecvate pentru domeniul dumneavoastră de aplicare

    Aparate de spălat cu înaltă presiune cu apă caldă clasa Super

    Aparate de curățat cu presiune cu apă caldă

    Aparat de curățat cu înaltă presiune staționar

    Aparate de curățat cu înaltă presiune staționare

    Duză de spumare

    Duze de spumare

    Accesoriu pentru curățarea suprafețelor cu presiune

    Accesori pentru curățarea suprafețelor cu presiune

    Mașină de curățat pardoseli

    Mașină de curățat pardoseli

    Aparat profesional de curățat cu abur

    Aparate profesionale de curățat cu abur

    Aspirator cu abur profesional

    Aspiratoare cu abur profesionale

    Dezinfectant RM 732

    Dezinfectant RM 732

    Detergent pentru grăsimi și proteine RM 731

    Detergent pentru grăsimi și proteine RM 731

    Detergent spumă alcalin RM 58

    Detergent spumă alcalin RM 58

    Detergent spumă acid RM 59

    Detergent spumă acid RM 59

    Înapoi la prezentarea generală