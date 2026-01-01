Mesele de lucru pentru tăierea și prelucrarea cărnii sunt de obicei din oțel inoxidabil, în timp ce plăcile de tăiere sunt de obicei din plastic. Tăierea direct pe suprafața din oțel inoxidabil ar toci rapid cuțitele. Din nefericire, plăcile aduc cu ele și mari probleme de igienă. Când sunt privite la microscop, plăcile care au fost folosite doar de câteva ori au deja câteva adâncituri asemănătoare craterelor. Acesta este locul în care se cuibăresc germenii. Pentru a ajunge și a elimina acești germeni chiar și din cele mai adânci cratere, se recomandă curățarea cu un sistem de spumare. Acest lucru se datorează faptului că spuma are proprietăți de curățare deosebit de bune, un timp de contact lung și pătrunde adânc în structura plăcilor. Un alt avantaj este că utilizatorul poate vedea cu ușurință ce zone au fost deja tratate.

Procesul de curățare propriu-zis începe cu așezarea verticală a plăcilor de tăiere pe mesele de lucru - sprijinindu-le ușor înclinate de un perete sau ceva similar din spatele lor. Se clătesc cu apă caldă (la o presiune scăzută!) atât plăcile, cât și suprafețele mesei. Apoi se poate aplica spuma - de exemplu, cu un aparat de curățat cu presiune și o duză de spumare. Un agent de curățare alcalin este recomandat pentru acest proces, astfel încât atât grăsimile, cât și proteinele să fie dizolvate eficient. Din când în când, are sens să treceți la un agent de curățare acid pentru a contracara eventualele depuneri de calcar cauzate de volumul mare de apă. În plus, o schimbare regulată a agentului de curățare are un efect pozitiv asupra duratei de viață a materialelor curățate. Agenții de curățare utilizați într-o măcelărie trebuie să fie adecvați pentru utilizarea în sectorul alimentar. După timpul de expunere corespunzător, spuma trebuie clătită bine, iar suprafețele trebuie apoi uscate bine. Este important ca apa utilizată pentru procesul de curățare să provină dintr-o sursă de apă potabilă.