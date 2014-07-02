Мощная швабра PS 40
Щетка PS 40 имеет 3 интегрированных сопла высокого давления. Можно быстро очищать любые поверхности. Идеально подходит для лестниц и краевых участков.
Мощная швабра PS 40 с тремя соплами высокого давления и стяжкой для сгона грязной воды многократно превосходит обычную швабру в производительности и эффективности уборки. Струи высокого давления быстро и тщательно очищают различные поверхности от стойких загрязнений. Применение швабры PS 40 рекомендуется для уборки в гаражах, на балконах и террасах, очистки фасадов, каменных стен, мощеных дорожек и въездов во дворы. Она прекрасно подходит также для очистки лестниц и краевых участков. Швабра совместима со всеми бытовыми аппаратами высокого давления классов K 2 – K 7.
Особенности и преимущества
3 интегрированных сопла высокого давления
- Удаление стойких загрязнений с самых разнообразных поверхностей.
Интегрированный скребок
- Быстрое удаление остатков воды.
Компактность
- Идеально для очистки углов и краев без брызг
Эффективная очистка высоким давлением
- Удаление стойких загрязнений с самых разнообразных поверхностей.
Сочетание мощности аппарата высокого давления и щеточной обработки.
- Невероятный результат очистки в сравнении с обычным скребком
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|1,018
|Масса (с упаковкой) (кг)
|1,197
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|744 x 303 x 759
Видео
Области применения
- Лестницы
- Террасы
- Фасады
- Уборка в гараже
- Каменные садовые ограды и каменные стены
- Балкон
- Очистка дорожек
- Очистка дворовых участков и подъездных путей