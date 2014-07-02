Плоский складчатый фильтр Dry
Плоский складчатый фильтр Dry из целлюлозного волокна с зеленой этикеткой. Пригоден для сбора крупного мусора и мелкой пыли классов L и M.
Подходит для всех одномоторных пылесосов Kärcher серии NT в версиях Tact и Ap: плоский складчатый фильтр Dry, изготовленный из целлюлозного волокна, впечатляет высокой эффективностью пылезадержания (99,9 %) и обеспечивает безопасный сбор сухой мелкой пыли и крупного мусора. Фильтр сертифицирован по классам L и M (для пыли низкой и средней степени опасности). Во избежание перепутывания с другими фильтрами он снабжен зеленой этикеткой. После использования пылесоса для сбора жидкостей фильтр должен высушиваться для восстановления высокой силы всасывания.
Особенности и преимущества
Из целлюлозного волокна
- Высокая экономичность.
Спецификации
Технические характеристики
|Количество (шт.)
|1
|Класс фильтра
|L / M
|Цвет
|белый
|Масса (кг)
|0,215
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,215
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|140 x 57 x 240
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Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
- Для сбора сухой пыли и крупного мусора (зеленая цветовая кодировка)
- Сертифицирован по классам M и L