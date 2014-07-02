Подходит для всех одномоторных пылесосов Kärcher серии NT в версиях Tact и Ap: плоский складчатый фильтр Dry, изготовленный из целлюлозного волокна, впечатляет высокой эффективностью пылезадержания (99,9 %) и обеспечивает безопасный сбор сухой мелкой пыли и крупного мусора. Фильтр сертифицирован по классам L и M (для пыли низкой и средней степени опасности). Во избежание перепутывания с другими фильтрами он снабжен зеленой этикеткой. После использования пылесоса для сбора жидкостей фильтр должен высушиваться для восстановления высокой силы всасывания.