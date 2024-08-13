Плоский складчатый фильтр KFI 4410 позволяет выполнять влажную и сухую уборку без постоянных перерывов, связанных с досадной заменой фильтра. Он гарантирует высокую силу всасывания и эффективную фильтрацию пыли. Фильтр, устанавливаемый в кассету запатентованной конструкции, легко и быстро заменяется без контакта с грязью: достаточно раскрыть кассету, заменить фильтр и вновь закрыть ее! Разработано специально для пылесосов влажной и сухой уборки Kärcher WD 4–7, KWD 4–6 и MV 4–6.