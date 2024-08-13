Плоский складчатый фильтр 28630050
Плоский складчатый фильтр подходит для хозяйственных пылесосов серии WD4-WD6
Плоский складчатый фильтр KFI 4410 позволяет выполнять влажную и сухую уборку без постоянных перерывов, связанных с досадной заменой фильтра. Он гарантирует высокую силу всасывания и эффективную фильтрацию пыли. Фильтр, устанавливаемый в кассету запатентованной конструкции, легко и быстро заменяется без контакта с грязью: достаточно раскрыть кассету, заменить фильтр и вновь закрыть ее! Разработано специально для пылесосов влажной и сухой уборки Kärcher WD 4–7, KWD 4–6 и MV 4–6.
Особенности и преимущества
Для пылесосов влажной и сухой уборки Kärcher WD 4–7, KWD 4–6, MV 4–6
Фильтрующий материал из целлюлозы
- Обеспечивает высокую силу всасывания и эффективную фильтрацию пыли.
Запатентованная конструкция фильтровального узла
- Чередование операций влажной и сухой уборки без замены фильтра.
- Очень быстрая и гигиеничная замена плоского складчатого фильтра благодаря легко извлекаемой кассете.
Спецификации
Технические характеристики
|Количество (шт.)
|1
|Цвет
|коричневый
|Масса (кг)
|0,075
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,116
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|163 x 104 x 50
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
- Мелкий мусор
- Крупный мусор
- Жидкости