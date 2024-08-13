Приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 5
Для тщательной и аккуратной очистки больших площадей: приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 5. Благодаря регулировке расстояния от сопел до очищаемой поверхности может использоваться для очистки как прочных, так и чувствительных поверхностей.
Вращающийся кронштейн с двумя соплами, которым оснащено приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 5, обеспечивает быструю и эффективную очистку больших площадей на открытом воздухе. При этом практичная возможность изменять расстояние между соплами и очищаемой поверхностью позволяет адаптировать приспособление к различным материалам и очищать как прочные каменные или бетонные плитки, так и древесину, чувствительную к механическим воздействиям. В сравнении с использованием обычной струйной трубки приспособление T 5 примерно вдвое сокращает время уборки. Кроме того, его кожух надежно защищает пользователя и окружающие объекты от разлетающихся брызг воды. Эффект подъемной силы, создаваемый вращающимся кронштейном, значительно облегчает перемещение приспособления, а его эргономичная рукоятка позволяет также легко очищать вертикальные поверхности (например, гаражных ворот). Приспособление совместимо с аппаратами высокого давления классов K 2 – K 7.
Особенности и преимущества
Два вращающихся соплаОтличная производительность – идеально подходит для очистки больших площадей.
БрызговикУборка без брызг
Настройка высотыИзменение высоты установки сопел позволяет очищать различные поверхности. Очистка чувствительных поверхностей
Рукоятка
- Легкая очистка вертикальных поверхностей
Эффект "воздушной подушки"
- Очиститель поверхностей парит над полом и гарантирует идеальную чистоту
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|1,406
|Масса (с упаковкой) (кг)
|2,386
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|708 x 280 x 995
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
- Очистка площадей вокрог дома и сада
- Террасы
- Гаражные ворота
- Фасады небольших домов
- Очистка дворовых участков и подъездных путей
- Каменные садовые ограды и каменные стены
- Очистка дорожек
Принадлежности
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +37411388377.