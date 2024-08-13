Приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 5

Для тщательной и аккуратной очистки больших площадей: приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 5. Благодаря регулировке расстояния от сопел до очищаемой поверхности может использоваться для очистки как прочных, так и чувствительных поверхностей.

Вращающийся кронштейн с двумя соплами, которым оснащено приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 5, обеспечивает быструю и эффективную очистку больших площадей на открытом воздухе. При этом практичная возможность изменять расстояние между соплами и очищаемой поверхностью позволяет адаптировать приспособление к различным материалам и очищать как прочные каменные или бетонные плитки, так и древесину, чувствительную к механическим воздействиям. В сравнении с использованием обычной струйной трубки приспособление T 5 примерно вдвое сокращает время уборки. Кроме того, его кожух надежно защищает пользователя и окружающие объекты от разлетающихся брызг воды. Эффект подъемной силы, создаваемый вращающимся кронштейном, значительно облегчает перемещение приспособления, а его эргономичная рукоятка позволяет также легко очищать вертикальные поверхности (например, гаражных ворот). Приспособление совместимо с аппаратами высокого давления классов K 2 – K 7.

Особенности и преимущества
Приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 5: Два вращающихся сопла
Два вращающихся сопла
Отличная производительность – идеально подходит для очистки больших площадей.
Приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 5: Брызговик
Брызговик
Уборка без брызг
Приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 5: Настройка высоты
Настройка высоты
Изменение высоты установки сопел позволяет очищать различные поверхности. Очистка чувствительных поверхностей
Рукоятка
  • Легкая очистка вертикальных поверхностей
Эффект "воздушной подушки"
  • Очиститель поверхностей парит над полом и гарантирует идеальную чистоту
Спецификации

Технические характеристики

Цвет черный
Масса (кг) 1,406
Масса (с упаковкой) (кг) 2,386
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 708 x 280 x 995
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
  • Очистка площадей вокрог дома и сада
  • Террасы
  • Гаражные ворота
  • Фасады небольших домов
  • Очистка дворовых участков и подъездных путей
  • Каменные садовые ограды и каменные стены
  • Очистка дорожек
Принадлежности
Оригинальные запасные части

Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +37411388377.